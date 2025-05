– 2. kvartal blir en stor skuffelse

– Guiding for 2. kvartal er godt under konsensusforventningene, og vi mener at estimatene vil bli tatt ytterligere ned på bakgrunn av dette. Likevel vil kursen være bundet tett til CMB.TECH-aksjen, gitt den ventede sammenslåingen, og resultatene blir dermed isolert sett mindre utslagsgivende enn ellers, sier Lian.

FOR HØYE FORVENTNINGER: DNB Carnegie-analytiker Jørgen Lian mener at forventningene til tørrlastaksjene på kort sikt har vært ubegrunnet høye. Foto: Iván Kverme

DNB Carnegie har vært negative til tørrlastmarkedet i år, og meglerhuset har ment at forventningene til tørrlastaksjene på kort sikt har vært ubegrunnet høye.

– På lengre sikt er situasjonen en annen, med begrenset ordrebok og en jevn underliggende etterspørselsvekst over tid. Tradisjonelt er aktiviteten høyere og ratene bedre gjennom H2 enn H1, men vi mener fortsatt det er lite som indikerer en enorm bedring de nærmeste månedene, sier Lian.

Haavaldsen tror at malmvolumene skal opp både i 3. kvartal og til neste år, men han mener likevel at det helt klart er mer usikkerhet i markedet nå enn det var for noen måneder siden.

– På den positive siden gjør jo dette at det blir veldig lite nye bestillinger, og man setter seg jo opp for et veldig interessant marked nedi veien – slik det alltid er i shipping når ting blir svakt.

Venter volumvekst

Golden Ocean-sjef Peder Simonsen tror på solid volumvekst i capesizesegmentet de neste årene.

– Vi har historisk god visibilitet på tilbudssiden for capesizesegmentet, med en ordrebok på 8 prosent av eksisterende flåte. Verftskapasiteten er fylt opp med container-, LNG- og tankskip, og verftene nedprioriterer capesizesegmentet på grunn av lave profittmarginer. En aldrende global flåte gjør at moderne tonnasje i økende grad vil få et konkurransefortrinn.

Han påpeker at nye «high-grade» jernmalmvolumer, som kommer til markedet fra Vest-Afrika og Brasil, er forventet å erstatte egen kinesisk jernmalmproduksjon, som har vesentlig lavere kvalitet.

– Dette forventes å gi solid tonnmilvekst for capesizesegmentet over de neste årene, sier han.