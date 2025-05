Se webcast fra kvartalspresentasjon her.

Ebitda-resultatet i tremånedersperioden januar-mars endte på 13,8 millioner dollar etter at flåten på 12 newcastlemax-ere hadde seilt inn en timecharterrate på gjennomsnittlig 21.300 dollar dagen. Rederiet betaler et samlet utbytte på 5 cent for kvartalet.

Himalaya-sjefen Lars-Christian Svensen viser til at Baltics capesize-indeks var på 12.998 dollar, mens rederiets store malmskip gjorde det vesentlig bedre:

– Det illustrerer potensialet i Himalaya Shipping og den moderne flåten at vi slår markedet med 8.300 dollar, eller godt over 60 prosent, pr. skip pr. dag, sier han.

To av skipene er konvertert fra indeks-tilknyttede kontrakter til faste rater på 31.500 og 32.000 dollar dagen ut året. I april bidro denne endringen til å løfte timecharterraten til 25.800 dollar.

Les også Kinesisk leasing for alle pengene Tre kinesiske leasingselskaper finansierer Tor Olav Trøims tørrlastflåte i Himalaya Shipping. Egenkapitalandelen er beskjeden.

Vil bygge opp ny malmflåte i Himalaya Tor Olav Trøim er igang med å etablere et nytt tørrlastrederi. Himalaya skal investere 800 millioner dollar – nær 6,7 milliarder kroner – i 12 nybygg.

Trøim-satsing hentet 425 mill. etter sterk etterspørsel Himalaya Shipping skulle hente 45 millioner dollar, men utvidet kapitalforhøyelsen til 50 millioner dollar etter sterk etterspørsel fra investorer.

Selskapet har gjennomført en privat plassering på 15 millioner dollar. Det er foreløpig ikke kjent hvem som er kommet inn som ny aksjonær.

Himalaya har søkt om å bli tatt opp på hovedlisten på Oslo Børs, noe man mener vil kunne gjøre rederiet mer attraktivt for større investorer, samtidig som det kan gi økt likviditet i aksjen.

– God appetitt

Om utsiktene sier Svensen: – Det fundamentale ser veldig sterkt ut.

Han mener tonnmil-etterspørselen, lav ordrebok, en aldrende flåte, større volumer av bauxitt og jernmalm og et Kina som har god appetitt på disse råvarene kan føre til stigende fraktrater selv om verden nå preges av politisk uro.

Han påpeker at bauxitt-eksporten fra Vest-Afrika har økt med voldsomme 43 prosent, og at majoriteten av disse volumene går til Kina. Samtidig er jernmalmeksporten fra Brasil opp cirka 35 prosent.

DNB Carnegies shippinganalytiker Jørgen Lian venter at driftsinntektene skal øke med 40 prosent, fra 125 millioner dollar som er estimatet for i år, til 175 millioner dollar i 2026. Da tror han rederiet vil kunne sitte igjen med et overskudd på 69 millioner dollar, tilsvarende 1,49 dollar pr. aksje.

Les også Trøim henter Billung Tor Olav Trøim ansetter Herman Billung som sjef for sin tørrlastsatsing.

Svensen tar tørrlast hos Trøim Lars-Christian Svensen blir sjef i tørrlastrederiene 2020 Bulkers og Himalaya Shipping neste år.

Tørrlaststjerne går fra Fredriksen til Trøim Lars-Christian Svensen går fra John Fredriksen til Tor Olav Trøim. – Han har et godt renommé, sier Magnus Halvorsen i 2020 Bulkers.

Trøim størst

Det siste året er Himalaya-aksjen ned 35,8 prosent og siden årsskiftet opp 7,4 prosent til 59 kroner, som den ble handlet til midt på dagen torsdag. Det gir rederiet en børsverdi på 2.746 millioner kroner.

Tor Olav Trøim er største aksjonær med en eierandel på 29 prosent, fulgt av Affinity Shipholdings, Fidelity Investments, Celina Midelfart og BlackRock.