Hunter 1q: Nytt tanktap

I første kvartal endte underskuddet på indeks-avtalene for to VLCC-skip på 1,5 millioner dollar, tilsvarende 15,3 millioner kroner.

Stortanksatsingen i Hunter omfatter avtaler om tre års innbefraktning av «DHT Puma» og «Eagle Victoria».

Beskjeftigelsen av begge råoljetankskipene er sikret gjennom indekskontrakter, men de gir tap så lenge inntjeningen ligger under 51.750 dollar pr. skip pr. dag.



Kontantbeholdningen selskapet sitter med ble redusert med ytterligere 3 millioner dollar til 4,8 millioner dollar i løpet av første kvartal. I fjor tapte selskapet 11,9 millioner dollar.

Styret har fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved ytterligere emisjoner på inntil 50 prosent av aksjekapitalen, men av kvartalsrapporten frengår det at selskapet nå ser mer optimistisk på markedsutsiktene.

Det vises til at inntjeningen i stortankmarkedet har styrket seg og ligger over 50.000 dollar dagen. Ifølge Clarksons Securities er spotinntjeningen for moderne VLCCere nå på 51.400 dollar.