Containerskipet på 135 meter er eid av Norwegian Cruise Lines (NCL), og grunnstøtte ifølge NCL i 5.30-tiden.

– Det er selvfølgelig svært uheldig. Men alt i alt er det viktigste for oss mannskapet om bord og at det ikke har vært noen fare for miljøet. Og slikt skal selvfølgelig ikke skje, og vi må finne ut hvorfor det skjedde. Og når det først skjer, så må det håndteres, sier administrerende direktør Bente Hetland i NCL til NTB.

Ifølge rederiet kom skipet NCL Salten med mannskap på 16 personer fra nordvestkysten onsdag og skulle til Orkanger i Trøndelag, men havnet natt til torsdag i fjæra nære Byneset.

Fant fartøyet på grunn

Da nødetatene kom til stedet klokka 6.25, fant de fartøyet på grunn.

– Fartøyet havnet nesten helt inntil en enebolig på stedet der. Så de ble vel noe overrasket da de våknet i dag. De så at det lå en båt inne ved husveggen. Men det er ingen skader på huset i det hele tatt. Akkurat hva som har skjedd, får vi komme tilbake til etter hvert, sier operasjonsleder Svein Erik Vagnild i Trøndelag politidistrikt.

Sov gjennom

Huseier Johan Helberg sier til Nidaros at han ikke hørte noe smell og sov gjennom det hele dramatikken utenfor. Så ringte naboen på døra og spurte om Helberg ikke hadde fått med seg at det sto en båt på utsiden. Naboen var våken da konteinerskipet gikk på grunn i fjæresteinene.

MERKET INGENTING: Ingen er meldt skadet i grunnstøtingen. Foto: NTB

– Han så at skipet hadde stabil kurs og at det kom til å treffe, sier Helberg til Nidaros.

– Det står godt på grunn, og det er ikke meldt om personskader eller forurensing. Likevel har vi valgt å sende politi og brannvesen, samt brannbåt og redningsskøyte i forebyggende perspektiv i tilfelle det skulle utvikle seg, sier redningsleder Jonas Andersen i Hovedredningssentralen til Adresseavisen.

Nødetater i beredskap

Ifølge huseieren har skipet truffet en ledning til varmepumpa, så det kan bli kaldt i boligen etter hvert. Han føler likevel han hadde flaks.

– Hvis skipet hadde truffet svaberget rett ved, ville det løftet seg opp og truffet huset ettertrykkelig. Det er ikke mange meter bommet med, sier Johan Helberg.

Politiet jobber med å få full oversikt.

– Vi foretar de undersøkelsene og etterforskningene vi trenger for å finne ut hvorfor dette skjer. Så vi har en del politiressurser på stedet foreløpig. Men ganske udramatisk etter hvert, sier operasjonsleder Vagnild.

Kystverket har nå overtatt planleggingen og gjennomføringen å få skipet ut på sjøen igjen, etter at Hovedredningssentralen meldte inn til politiet tidlig på morgenen.

– Sjøtrafikksentralen i Vardø er nå i dialog med rederiet om hvordan vi i praksis får skipet av grunn, noe som i første omgang er rederiets ansvar, sier Anette Bonnevie Wollebæk, avdelingsdirektør for kommunikasjon i Kystverket, til NTB.

Mye avhenger av gunstig tidspunkt for sleping, og da spiller tidevannet en rolle.

(NTB)