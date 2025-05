Børsslakt etter utbyttegrep

Den nye utbyttepolitikken trer i kraft fra og med andre kvartal, og ifølge en MPC-analyse fra Arctic Securities vil utbyttet pr. aksje fra andre til fjerde kvartal 2025, alt annet likt, bli redusert fra 0,22 dollar til 0,09–0,15 dollar. Utbyttet for 2026 reduseres fra 0,21 dollar til 0,08–0,14 dollar pr. aksje.

«På kort sikt er dette et klart negativt signal for aksjen», skriver Arctic-analytiker Kristoffer Barth Skeie.

Det har Barth Skeie utvilsomt helt rett i. På børsen var MPC Container Ships ned hele 15 prosent til 14,58 kroner torsdag formiddag.

Arctic-analytikeren mener likevel at den nye utbyttepolitikken kan vise seg å være riktig på lengre sikt.

«Aksjen handles i dag med stor rabatt til en netto verdi på 30 kroner per aksje – noe som gjør oppkjøp ved bruk av aksjen krevende – samtidig som oppbygging av kontantbeholdning er begrenset under en 75-prosentspolitikk», skriver Barth Skeie.

HØT RABATT: MPC-aksjen handles ifølge Arctic-analytiker Kristoffer Barth Skeie med stor rabatt mot nettoverdien på 30 kroner pr. aksje, Foto: Iván Kverme

Lavere kostnader

MPC Container Ships rapporterte torsdag et justert ebitda-resultat på 66,2 millioner dollar, som var 7 prosent under konsensusforventningene. Justert resultat pr. aksje og utbytte pr. aksje endte likevel om lag på linje med forventningene, takket være lavere kostnader enn ventet.

Containerrederiet har nylig inngått tre nye befraktningsavtaler, som – i tillegg til salget av syv skip – øker charter-backloggen med henholdsvis 4,13 og 8 prosent for 2025, 2026 og 2027.

«Sammenlignet med våre estimater var ratene for de to 1.700 TEU-skipene stort sett i tråd med forventningene, med noe lengre varighet for ett av skipene – noe som er positivt. For 3.500 TEU-skipet kom raten inn lavere enn ventet, men med lengre varighet, noe som innebærer tilnærmet samme inntektsnivå som våre estimater for hele time charter-perioden», skriver DNB Carnegie i en MPC Container Ships-oppdatering.