Sveaas-selskap: Dropper utbytte nok en gang

Styret i Western Bulk Chartering har besluttet å ikke vedta noe utbytte for første kvartal 2025, opplyses det i en melding torsdag ettermiddag.

Sist gang rederiets styre vedtok et utbytte, var i februar 2023. Da ble det utbetalt et utbytte på 3,00 kroner pr. aksje for fjerde kvartal 2022.

Les også Wonderboy hos Sveaas: – Ingen tar bare riktige beslutninger Investeringsdirektør i Kistefos, Kristian Fredrik Huseby, deler et sjeldent innblikk i strategien til milliardær Christen Sveaas' imperium.

Typisk mønster

Det vises til at tørrlastmarkedet gjennom årets første måneder har «fulgt et typisk sesongmønster», med lavere rater tidlig i februar og en rekyl gjennom mars.

Supramax-ratene sank først til en bunn på rundt 6.000 dollar pr. dag, før de innen midten av mars hadde steget til rundt 11.000 dollar dagen. Siden har ratene falt igjen, ifølge rederiet.

Tilsvarende rapporteres for Panamax-ratene: De har vært oppe i 12.000 dollar pr. dag, før de har falt noe igjen, til rundt 10.000 dollar dagen de seneste ukene.

Les også Bankeventyr for Christen Sveaas Luxembourg-baserte Advanzia Bank tjener penger som aldri før. Det gjør at Christen Sveaas' formue trolig har passert 18 milliarder kroner.

Ingen snarlig opptur

«Markedsforholdene forblir dempet, med volatiliteten på merkbart lave nivåer, og konsernet opprettholder sitt relativt negative markedssyn for de kommende månedene,» heter det fra Western Bulk.

Et eventuelt utbytte for andre kvartal 2025 vil bli lansert i august, sammen med rederiets rapport for første halvår.

Årsresultatet for 2024 viste et underskudd på 2,7 millioner dollar for Western Bulk, mot et tap på 15,6 millioner dollar i 2023.

Les også Mangedobling for Sveaas Konsolideringen av Sea1 Offshore, snuoperasjon i supply og sterke banktall sørget for å løfte inntjeningen i Kistefos-konsernet kraftig i fjor.

Western Bulk Chartering-aksjen falt torsdag 0,7 prosent til 14,00 kroner. Hittil i år er den opp 2,9 prosent – men seneste 12 måneder er aksjen nær halvert, med et fall på 47 prosent.

Rederiets største eier er Christen Sveaas' Kistefos med 68,7 prosent.