– Vi mener at dagens oljemarked er ekstremt støttende for tank, og vi har ennå ikke begynt å se effektene av at Opec+ har varslet full reversering av de frivillige kuttene i oljeproduksjonen fra 1. oktober. Disse effektene slår først inn gjennom 3. kvartal, men likevel har ratene vært markant sterkere den siste tiden, sier Haavaldsen.

Han påpeker at skipsverdiene har begynt å stige litt igjen, og at utsiktene for andre halvår – hvor man potensielt har en Iran-bombe, for markedet vel å merke, og en Opec-bombe – gjør at han mener Frontline er en veldig spennende aksje.

– Verdsettelsen ser ikke spesielt krevende ut. Vi tror på fornyet estimatmomentum inn i andre halvår, fordi forventningene til 3. kvartal helt klart virker konservative, sier Haavaldsen.

STERKE VLCC-BOOKING: Frontline overrasker analytikerne med langt sterkere VLCC-booking enn ventet for 2. kvartal. Foto: Hyundai Heavy Industries

Marginalt opp

Frontline-aksjen var marginalt opp på børsen fredag formiddag, til tross for at tankrederiet leverte 1. kvartalstall som ikke nådde helt opp til konsensusforventningene.

– Tallene var «spot on» på våre forventninger. Litt bedre enn vi hadde trodd på VLCC-ene og litt svakere på produkttank og suezmax. Bookingen for 2. kvartal var litt over det vi hadde forventet, selv om man selvfølgelig må huske at totalratene for kvartalet blir noe lavere. Estimatene, som markedet har fryktet har vært noe høye, holder likevel fortsatt mål. Det bør være en liten lettelse, selv om det definitivt ikke er 2. kvartal som bør være caset her, sier Pareto-analytikeren.

1.kvartalstallene var noe svakere enn det DNB Carnegie hadde forventet, primært på grunn av svakere suezmax- og LR2-inntjening på de dagene som fortsatt ikke var booket da Frontline la frem tallene for 4. kvartal 2024 i februar.

– Samtidig er guidingen for 2. kvartal tålelig på linje, men tilsynelatende noe under siste tids oppdaterte estimater. Aksjen var presset torsdag og den sentrale investeringstesen er intakt Vi venter at oppsiden vi vil materialisere seg utover året om ting utvikler seg som det nå ligger an til. Det bør være en god oppside i aksjen, sier DNB Carnegie-analytiker Jørgen Lian.

Sterk VLCC-booking

Arctic Securities-analytiker Kristoffer Barth Skeie skriver i en Frontline-oppdatering at det er VLCC-bookingene på 56.400 dollar pr. dag for 68 av dagene i 2. kvartal som peker seg ut som spesielt sterke for Frontline.

– Bookingen er særlig sterk på VLCC-ene, der CMBT (tidligere Euronav) hadde 64 prosent på rundt 41.000 dollar pr. dag, Okeanis 72 prosent på 47.000 og DHT 72 prosent på 48.700. Noe av variasjonen kan skyldes forskjeller i inntektsføring fra lasting til lossing, mens de fleste konkurrentene oppgir tall fra lossing til lossing, skriver han.

Arctic Securities har kjøpsanbefaling på Frontline og et kursmål på 257 kroner. Fredag formiddag var aksjen opp 0,4 prosent til 178,20 kroner.