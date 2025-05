Han trekker frem at markedet fortsatt er bekymret for blant annet oljeetterspørselen og geopolitisk uro. Likevel beskrives forholdet mellom risiko og avkastning som klart i investorens favør – med mindre vi får et uventet og dramatisk fall i etterspørselen.

Pareto: 223 til 233 kroner

I en analyse fra Pareto Securities skriver analytiker Eirik Haavaldsen at Frontline leverte et første kvartal i tråd med forventningene, med sterke VLCC-rater som veide opp for svakere utvikling innen suezmax og aframax.

Estimatene for annet kvartal justeres kun marginalt, og ebitda ventes nå til 254 millioner dollar, ned fra 271 millioner dollar. Analytikeren peker på at lavere avskrivninger og renteutgifter kan bidra til høyere nettoresultat fremover. På bakgrunn av oppdaterte flåteverdier og bedre markedsutsikter justeres kursmålet opp til 23 dollar (fra 22 dollar), tilsvarende 233 kroner (fra 223 kroner), som tilsvarer 1,25 ganger estimert netto substansverdi ved utgangen av 2025.

Haavaldsen mener Frontline er godt posisjonert inn i annet halvår, med økt oljeproduksjon fra Opec+, fortsatt lav flåtevekst og potensielt økt geopolitisk uro som støttende faktorer. Særlig VLCC-markedet anses som attraktivt, og analytikeren mener at estimatene for tredje kvartal er konservative. Gitt økte skipsverdier og et fortsatt høyt inntjeningspotensial – særlig ved VLCC-rater rundt 65.000 dollar dagen – gjentar Pareto sin kjøpsanbefaling.

Jefferies: 25 dollar

I en analyse fra Jefferies skriver analytiker Omar Nokta at resultatene for første kvartal var i tråd med deres forventninger, men marginalt svakere enn konsensus.

Jefferies fremhever at inntjeningen trolig har nådd et bunnpunkt og venter en markant bedring i andre kvartal, støttet av sterkere rater. Frontline har allerede sikret over 65 prosent av spotdagene for kvartalet til betydelig høyere rater enn i foregående kvartal.

Videre skriver analytikeren at selskapet nylig refinansierte 24 VLCC-er med en ny lånefasilitet på 1,3 milliarder dollar og har ingen vesentlige forfall før 2030. Med en ung flåte og økende volum fra Opec+ mener Jefferies at Frontline er godt posisjonert for sterkere resultater fremover.

Jefferies gjentar sin kjøpsanbefaling og opprettholder kursmålet på 25 dollar, noe som innebærer en oppside på 46 prosent fra kursen pr. 22. mai.