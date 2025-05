– Tallene var «spot on» i forhold til våre forventninger. Litt bedre enn vi hadde trodd på VLCC-ene, og litt svakere på produkttank og suezmax. Bookingen for andre kvartal var litt over det vi hadde forventet, sa Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen til Finansavisen fredag da Frontline la frem tallene for 1. kvartal.

Mandag var Pareto et av meglerhusene som oppjusterte kursmålet på aksjen. Pareto hever kursmålet fra 223 til 233 kroner, mens Clarksons og ABG Sundal Collier hever kursmålet fra henholdsvis 200 og 263 kroner til 230 og 264 kroner.

«Etter et kraftig, men kortvarig fall under forrige måneds tollutløste nedsalg, har Frontline hentet seg imponerende inn igjen. Aksjen handles nå rundt 1,0 ganger netto substansverdi (NAV). For bare noen uker siden ble aksjen handlet så lavt som 0,70 ganger NAV, men bedre fraktutsikter, økt produksjon fra Opec+ og skjerpede sanksjoner er i ferd med å snu stemningen i markedet,» skriver Clarksons.

BULL PÅ FRONTLINE: SpareBank 1 Markets-analytiker Oda Hånes Lund spår Frontline opp over 40 prosent. Foto: Iván Kverme

Attraktivt priset

Sparebank 1 Markets-analytiker Oda Hånes Lund er hakket mer optimistisk, med et kursmål på 275 kroner.

«Frontline handles for tiden til en P/NAV på 0,97, sammenlignet med et historisk nivå på 1,2–1,3. Dette vurderer vi som attraktivt, gitt vårt positive syn på råoljetankermarkedet. I tillegg fortsetter Frontline å sikre gunstige refinansieringsbetingelser, og renteutgiftene fortsetter å falle. Verdien av VLCC-ene har holdt seg stabil, med en svak økning i annenhåndspriser den siste tiden,» skriver hun i en Frontline-analyse mandag.

Opptur på børsen

Ifølge Bloomberg er det nå tolv kjøpsanbefalinger, ingen hold og én salgsanbefaling på Frontline.

Frontline var mandag ettermiddag opp rundt 5 prosent på Oslo Børs. Aksjen har steget med hele 42,5 prosent siden shippingsektoren snudde oppover igjen 4. april. Siden årsskiftet har aksjen, justert for utbytte, steget med i overkant av 23 prosent.