Ratene faller fem prosent

Tirsdag faller capesizeratene 4,8 prosent til 15.500 dollar, ifølge tall fra Clarksons. I løpet av den siste uken har de dermed gått ned 2,9 prosent mens de er ned 4,2 prosent i løpet av den siste måneden.

«Etter gårsdagens helligdag ble de første capesizeratene for denne uken offentliggjort i dag, og de endte på 15.000 dollar pr. dag, en nedgang på fem prosent sammenlignet med fredag. Forrige ukes volumutvikling fortsatte i årets mønster, med solid frakt at bauksitt og jernmalm, mens etterspørselen etter kull for capesizeskip forble svak», skriver Clarksons i en rapport.

På Oslo Børs stiger Golden Ocean 1,1 prosent, 2020 Bulkers er ned 0,3 prosent mens Jinhui Shipping klatrer 0,4 prosent.

Baltic Dry-indeksen faller 3,3 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, faller 3,3 prosent til 1.296 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.

Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.