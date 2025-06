Boom og kaos i markedet: – Vi er bull

Containerfrakt er igjen på vei opp etter flere år med svingende rater og geopolitisk uro – skal vi tro JPMorgan.

«I denne halvårsoppdateringen blir vi taktisk mer bullish til containerfraktsektoren. Vi oppjusterer kursmålene for rederiene vi dekker (...) Sektoren navigerer i et komplekst landskap preget av drastiske endringer og volatilitet, der kaos paradoksalt nok støtter både volum og spotrater», skriver leder for Hongkong-aksjer i JPMorgan, Karen Li.

Fraktbookinger fra Kina til USA har ifølge banken skutt i været, med en økning på nær 300 prosent siden starten av mai. Kapasitetsutnyttelsen er høy, og rateforventningene for juni og august har løftet seg markant også.

Les også Shippingtopp: – Enorm aktivitet de siste dagene Etterspørselen etter containerfrakt har gått i taket de siste dagene etter tollavtalen mellom USA og Kina.

Kaotisk markedet

Både JPMorgan og Jefferies melder om vedvarende uro i Midtøsten og ved Suez, der omdirigeringer har fjernet rundt 12 prosent av global containerkapasitet. Dette har gitt støtet til økte rater, særlig på Asia–Europa-ruten, som står for 20 prosent av verdens containerhandel.

Meglerhusene trekker også frem at etterspørselspresset og kapasitetsbegrensningene ventes å holde fraktratene oppe gjennom resten av året. Samtidig er det tegn til at skipsbyggingen i Kina bremser, mens Sør-Korea styrker sin posisjon som foretrukket leverandør i nybyggmarkedet.

Effekten av tollpausen kan være drevet av såkalt «forward buying» – altså at importører fremskynder kjøp før en eventuell ny tollrunde. Dette kan gi et ekstra løft inn i høysesongen, med etterspørsel knyttet til skolestart, Thanksgiving og jul, påpeker Jefferies.

«Når vi nå nærmer oss høysesongen for transpacific, ser vi gode grunner til å innta et taktisk positivt syn på containerfraktsektoren. Bransjens evne til å tilpasse seg – gjennom kapasitetsjusteringer og strategisk omstilling – gjør at nøkkelaktører nå posisjonerer seg for å utnytte nye muligheter. Som respons på dette løfter vi kursmålene for alle rederier vi dekker, ettersom de ventes å dra nytte av svingninger i handelspolitikken, forskjøvet last (cargo front-loading) og akselererende diversifisering i forsyningskjedene,» skriver JPMorgan.

Les også Europeiske havner under press: Ventetiden stiger kraftig I løpet av våren har ventetiden ved europeiske havner økt kraftig, og det vil neppe bli bedre med det første, tror analyseselskapet Drewry.

Bedre lagerbalanse

Også lagerutviklingen i USA følges nøye. Retail-lagre har vokst med 4,5 prosent det siste året, omtrent i takt med salgsveksten.

Dette skiller seg markant fra 2022, da lageroppbyggingen løp langt foran etterspørselen.

Jefferies mener at balansen i detaljhandelen er mer robust, noe som legger grunnlag for stabile volumer og støtter opp under fortsatt høye rater inn mot høsten.