INGEN OVER, INGEN VED SIDEN: Til tross for salget av Golden Ocean Group-aksjene og Avance Gas' salg av sine LPG-tankskip teller John Fredriksen-flåten flere fartøyer enn noensinne når vi inkluderer skip og rigger som eies av selskaper hvor han er storaksjonær. Her er han fotografert på vei ombord i «Christian Radich» under et tidligere Nor-Shipping arrangement i regi av shippingavisen TradeWinds. Foto: Eivind Yggeseth

