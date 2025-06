I løpet av treårsperioden 2022–2024 har selskapet seilt inn et overskudd på over 1,7 milliarder kroner.

– Et godt marked i kombinasjon med lave finanskostnader er hovedårsaken til de gode tallene, sier Sigve Stenersen, som sammen med fetteren John Stenersen har ansvaret for den daglige ledelsen av familierederiet.

Sterke resultater – i fjor satt rederiet igjen med 606 millioner kroner når urealiserte valutaposter holdes utenom – har bidratt til at Stenersen nå har omløpsmidler på 1,2 milliarder kroner.

– Vi er i posisjon til å investere når prisene på nye og nyere brukte skip kommer ned, sier Sigve Stenersen.

KJØPTE SKIP AV KONKURRENTEN: «Sten Poseidon», tidligere «Bro Nibe», er bygd i Kina i 2007 og ble overtatt fra Broström/Maersk i 2022. Foto: Rederiet Stenersen

Merverdier

Den bokførte egenkapitalen er nær 1,7 milliarder kroner. Den reelle, verdijusterte egenkapitalen er 1,1 milliarder kroner høyere dersom man legger flåteverdiene VesselsValue opererer med til grunn. Gjelden beløper seg til 900 millioner kroner.

Den nettbaserte verdivurderingstjenesten mener Stenersen-skipene i dag har en markedsverdi på 220 millioner dollar, mens bare halvparten av dette er bokført verdi.

Om utsiktene for inneværende år sier Sigve Stenersen at markedet er svakere enn i 2024, men at man fortsatt har en relativt grei inntjening på de 18 produkt- og kjemikalietankskipene på mellom 13.000 og 18.500 dødvekttonn som utgjør flåten.