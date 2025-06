Fredriksen sa i intervjuet at Norge har utviklet seg fra å være et globalt kraftsenter til et sted der næringen nærmest blir ønsket bort og karakteriserte lakseskatten som et siste kapittel i en lengre historie om politisk uforutsigbarhet.

Har mest i offshore

I den norske flåten er det offshoresegmentet som har høyest verdi med 24,3 prosent av totalen. Deretter følger råoljetankskip med 14,8 prosent og gasstankere med 13,1 prosent.

Norge beholder posisjonen som nest størst i verden i bilfrakt til sjøs etter Japan. I transport av råolje og i offshore ligger Norge fortsatt på tredjeplass etter Hellas og Kina i oljefrakt og USA og Kina i offshore.

I tørrlastfrakt inntar vi sjetteplassen. I nisjene for transport av oljeprodukter og kjemikaler pluss gasstankfart er Norge nummer syv.

Den totale norske flåten teller ifølge Rederiforbundets data totalt 1.599 skip med en samlet tonnasje på 42,7 millioner dødvekttonn.

Utenriksrederienes ordrebok består nå av 148 skip til en samlet kontraheringspris på 132 milliarder kroner.

– Topp tre

– Tallene viser at Norge som skipsfartsnasjon hevder seg i de fleste segmenter, med unntak av container- og cruisemarkedet, sier Hareide.

– Om vi sammenligner oss kun med andre europeiske land, er vi gjennomgående topp tre.

Ifølge forbundet tar norske rederier ledende posisjoner i nisjer som stiller store krav til kapital, kunnskap og kompetanse. Hareide mener det er mulig fordi selskapene har private, langsiktige eiere som er motivert for å utvikle kompetanse og skape verdi for sine lokalsamfunn.

– Det er også et enormt konkurransefortrinn internasjonalt at den norske maritime næringen omfatter hele verdikjeden, sier han.