Finansavisen skrev søndag at skipsreder John Fredriksen har valgt De forente arabiske emirater som nytt bosted etter flyttingen fra London.

– Det begynner å minne meg mer og mer om Norge. Storbritannia har gått til helvete, som Norge, sier Fredriksen til E24 om bakgrunnen for beslutningen.

For et halvt år siden ble det kjent at nye skatteregler for utenlandske statsborgere gjorde at reder-gründeren som er født på Eidsvoll og oppvokst på Etterstad i Oslo flytter fra London. Da var gruppens mangeårige hovedkvarter i Sloane Square i den britiske hovedstaden allerede stengt.

Nye regler gjør at utenlandske statsborgere bosatt i Storbritannia fra i år må skatte av all inntekt og formue selv om den er opptjent i utlandet.

Ga opp Norge i 1978

Når han blir utfordret på om han utdype dette sier han at «hele den vestlige verden er på vei nedenom og hjem».

Norske politikere ga han ifølge intervjuet opp i 1978, da han flyttet:

– Det er bare blitt verre. Norge er helt uinteressant, sier han til E24, og legger til at Norge er bra for dem som jobber for staten.

Han mener folk bør stå på og jobbe enda mer, og gå på kontoret istedenfor å ha hjemmekontor.

– Helt håpløst

På spørsmål om hva Fredriksen mener om Trump og hans handelsregime, svarer han:

– Helt håpløst.

Fredriksen er kypriotisk statsborger, men har siden 2001 eid og hatt den slottslignende eiendommen Old Rectory sentralt i Chelsea i London som sin bostedsadresse.

Heretter vil deler av de administrative funksjonene som Fredriksens private selskap Seatankers Management ivaretar for selskapene i gruppen bli utført fra en ny base i Emiratene.

Fra før av har Seatankers kontorer på Bermuda, Kypros, i London og Oslo.