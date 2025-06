DNV-rapport: Eldre skip gir flere ulykker

Ifølge en ny rapport fra DNV økte antallet maritime ulykker med 42 prosent fra 2018 til 2024. I samme periode har den globale flåten bare steget med 10 prosent. Økningen skyldes hovedsakelig en aldrende flåte med flere maskinskader og havarier.

I fjor ble det rapportert 2.812 maritime ulykker der skade på maskineri, eksplosiv brann eller forlis var mest fremtredende.

Funnene i DNVs nye rapport «Maritime Safety Trends 2014–2024 – Preparing for future risks» avdekker en tydelig sammenheng mellom fartøyets alder og operasjonell pålitelighet.

Skip som er over 25 år sto for 41 prosent av alle rapporterte hendelser. Disse fartøyene er ifølge klassifikasjonsselskapet ofte mer utsatt for feil, grunnstøtinger og brannrelaterte hendelser.

Flest maskinskader

Maskinskader og maskinhavari er den mest utbredte typen hendelser i de ti årene rapporten tar for seg, og utgjorde 60 prosent av alle tilfeller i 2024 – opp fra 38 prosent i 2014.

– Da fraktratene steg i 2024 som følge av økte transportmengder valgte mange redere å skyve på utfasingen av eldre fartøyer, noe som økte risikoen for mannskap, last og miljøet, sier adm. direktør Knut Ørbeck-Nilssen i DNV Maritime.

Han sier at aktørene må vise handlekraft hvis man skal greie å styrke sikkerheten samtidig som det kommersielle presset øker.

Dette inkluderer oppgradering av brannslukningssystemer, skjerpet vedlikehold, forbedret opplæring av mannskap og at regler etterleves.

– Vi må også sikre at mannskapene ombord får tilstrekkelig hvile og landpermisjon, sier Ørbeck-Nilssen.

Må forbedres

Rapporten viser en negativ utvikling i brann- og eksplosjonshendelser, med en økning på 42 prosent de siste fire årene. I denne perioden hadde passasjer- og fergesegmentene det høyeste antallet ulykker.

Det er imidlertid en positiv utvikling i hendelser som kollisjoner, grunnstøtinger og forlis, som i 2024 gikk ned med 26 prosent sammenlignet med 2014.

– For å redusere fremtidig risiko må vi integrere risikobasert vurdering i utviklingen av ny teknologi, særlig på områder der regelverk er mangelfullt eller fraværende, sier Øystein Goksøyr. Han er avdelingsleder for sikkerhet, risiko og systemer i DNV Maritime.

– Å kombinere teknologisk utvikling med menneskelige faktorer gir betydelig bedre sikkerhetsresultater. Det innebærer å oppdatere og styrke sikkerhetsprotokoller og forbedre opplæringen av mannskap, sier Goksøyr.