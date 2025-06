I fjor sikret DNV seg klasseansvaret for hele 29 prosent av nybyggingsordrene på verftets skipsverft målt i antall bruttoregistertonn, mot 18 prosent i 2023 og 23 prosent i 2022.

Også i 2025 har DNV Maritime hatt en meget god start når det gjelder volumet av nybyggingskontrakter.

– Så langt i år er volumet på høyde med fjoråret. Men vi forventer at markedet vil roe seg fremover, sier sjefen for DNV Maritim, Knut Ørbeck-Nilssen til Finansavisen.

Det henger sammen med økt usikkerhet knyttet til den politiske og økonomiske utviklingen i tillegg til IMOs arbeid med regulering av utslipp som skal gjennom en endelig avstemning i oktober.

– Usikkerheten har økt betraktelig, sier Ørbeck-Nilssen.

Han ønsker ikke å oppgi DNVs markedsandeler basert på kvartalstall for utviklingen i det totale nybyggingsvolumet i verden og begrunner dette med at det kan være store variasjoner fra måned til måned.

«Det ble bestilt svært mange nye skip i fjor, og vi er stolte over å ta en så høy markedsandel, ikke minst for skip som skal drives på LNG eller metanol. Der er andelen vår av nybygg bestilt i 2024 oppe i 37 prosent», sa konsernsjef Remi Eriksen til Finansavisen om den sterke veksten i DNV Maritime 28. februar.

Kompromissforslag

I april fikk et kompromissforslag til en internasjonal klimaavtale for skipsfarten støtte fra et klart flertall av medlemslandene i FNs sjøfartsorganisasjon IMO.

Avtalen som nå foreligger følger opp IMOs klimastrategi fra 2023 og fastsetter et nytt regelverk for hvordan skipsfarten skal bli utslippsfri i 2050.

Regelverket setter krav til drivstoffet som brukes ombord på skip og innebærer at næringen må betale for utslipp som overstiger et bestemt nivå, med et tillegg i prisen dersom skipet ikke klarer minimumskravet til utslippskutt. I tillegg vil fartøyer som bruker netto-null drivstoff eller teknologi bli økonomisk belønnet.

Foreløpig er det imidlertid ikke konsensus blant alle IMOs medlemsland om avtaleforslaget som derfor er sendt videre til endelig vedtak i oktober.