Goldman: Flagger i Frontline

Goldman Sachs reduserte den totale eksponeringen i tankrederiet Frontline fra 5,02 til 4,91 prosent onsdag i forrige uke, fremgår det av en fersk flaggemelding tirsdag.

Tirsdag ettermiddag er Frontline-aksjen ned 1,9 prosent på Oslo Børs.

John Fredriksens tankrederi har hittil i år steget rundt 14 prosent, tross flere rapporter om nye fall i stortankratene.

Les også Fredriksens kjempeflåte John Fredriksen har solgt seg ut av Golden Ocean og avvikler Avance Gas. Målt i antall skip og rigger er han likevel større enn noensinne.

Ifølge TDN Direkt ble det mandag rapportert om én VLCC-slutning, samt en økning på 0,3 prosent i fraktraten fra Midtøsten til Kina.

Clarksons Securities rapporterer tirsdag om et fall på 0,8 prosent i VLCC-ratene, som dermed er ned over 40 prosent seneste måned.

Treffer bunnen?

Pareto Securities påpekte i forrige uke at ratene sesongmessig pleier å treffe bunnen i midt til sent juni og at man bør kunne vente «betydelig mer aktivitet inn i juli», ifølge TDN Direkt. Samtidig poengterer Arctic Securites, også ifølge TDN, at et kortsiktig rally nå «hviler nå på om asiatiske importører vil benytte de lave oljeprisene til å bygge opp lagre».

Kristian Berg, adm. direktør i Christiania Securities, sa i et børsintervju i Finansavisen nylig at ratene burde stige ut året og videre inn i 2026, og at «Frontline er godt posisjonert med sin moderne og kostnadseffektive flåte».

Les også Fredriksen ser muligheter: – Attraktive shippingaksjer – Det kan være verdifullt med bensin på tanken når andre går tomme, sier John Fredriksen. Han mener rammevilkårene for shipping i Norge aldri har vært dårligere enn nå.

Ifølge DNB var Frontline en av de mest populære aksjene blant kundene deres i mai.