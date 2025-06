Tar Höegh Autoliners og AF Gruppen seg vann over hodet?

Sist uke kunne vi i Finansavisens sending fra Nor-Shipping høre at Höegh Autoliners planlegger å resirkulere åtte bilskip på AF Gruppens anlegg i Vats i Rogaland. Aktiviteten og anlegget er godt kjent for Norges Miljøvernforbund, da organisasjonen og undertegnede har hatt saker gående med AF Gruppen av og på siden 2008 om forurensning av fjord og miljø med utslipp fra varmt arbeid og rengjøring av installasjoner.

AF Gruppen har fått myndighetstillatelse til å hugge skip ved anlegget som opprinnelig er etablert for offshoreinstallasjoner. Det vil si topsides og lastebøyer. NMF er opptatt av at dette arbeidet gjøres så skikkelig som mulig under så ordnede forhold som mulig.

Da selskapet hugde FPSO-en Curlew i 2022–23, ble det fra NMF gjort oppmerksom på at dette løftet kanskje kunne bli i meste laget. Jobben med Curlew endte i en rekke avvik og kraftig kritikk fra tilsynsmyndighetene etter en inspeksjon i mai 2023.

Det hører med til historien at AF Gruppen har måttet bruke mye tid på å rydde opp i egne utslipp i Vats de seneste 20 årene.

Höegh Autoliners bør sjekke forholdene og historikken i Vats nøye og stille strenge krav til evnen til å gjennomføre det AF Gruppen planlegger.

Jan-Hugo Holten

Saksbehandler for marine og industrielle saker i Norges Miljøvernforbund (NMF)