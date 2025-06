Fortsatt svakt VLCC-marked

Sommer er vanligvis lavsesong i tankmarkedet, og Clarksons skriver onsdag i en tankoppdatering at sommermarkedet ser ut til å ha kommet i år også. Så langt i juni har ratene for moderne VLCC-er ligget stabilt på rett i overkant av 30.000 dollar dagen, mens gjennomsnittet for året ligger på i overkant av 40.000 dollar dagen.

Tirsdag offentliggjorde EIA sin Short-Term Energy Outlook, som varsler en nedgang i USAs råoljeproduksjon i 2026 grunnet lavere priser. Produksjonen nådde en rekord på 13,5 millioner fat pr. dag i 2. kvartal 2025, og EIA forventer et gjennomsnitt på rett under 13,4 millioner fat pr. dag for 2026.

Venter rater på 50.000 dollar dagen

Clarksons skriver onsdag at de i sin sektorrapport fra april, «Tanker Rates Reset on Oil, Tariff Pressure,» tok høyde for denne produksjonsnedgangen med produksjonsforutsetninger på 13,5 millioner fat pr. dag i 2025, 13,4 i 2026 og 13,3 i 2027 – i tråd med lønnsomhetsgrenser på tvers av flere skiferfelt.

«Vi anslår vektede VLCC-spotrater på 50.000 dollar dagen for både 2025 og 2026, før et fall til 41.000 dollar dagen i 2027,» skriver Clarksons.

Meglerhuset skriver at det på den positive siden har kommet en oppjustering i prognosen for brasiliansk råoljeproduksjon fra EIA. Brasils produksjon innen september blir nå anslått å være én million fat pr. dag høyere enn ved årets begynnelse, opp fra tidligere estimat på 0,80 millioner fat pr. dag. For VLCC-markedet betyr dette høyere tonn-mil.

«EIA forventer dessuten at globale oljelagre i snitt vil øke med 0,8 mill. fat pr. dag i 2025, noe som er i tråd med våre forutsetninger for tankmarkedet,» skriver Clarksons.