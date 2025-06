Stolt-Nielsen satser grønt

Stolt-Nielsen styrker nå sin satsing på lavutslippdrivstoff gjennom et nytt samarbeid med japanske Itochu, melder Tradewinds.

Deres felles mål: å utvikle et grønt knutepunkt for bunkring av metanol i Kina, og etter hvert for eksport til resten av verden.

«Denne avtalen er et viktig steg i arbeidet med å bygge et økosystem for grønn energilagring og -transport i Nord-Kina», sier Selenna Xu, daglig leder for Stolthaven Lingang.

Fokus på bunkring, lagring og eksport

Partnerskapet skal ikke bare utvikle bunkringstjenester, men også bygge opp kapasitet for lagring og eksport av grønn metanol.

Terminalen i Tianjin Lingang har ifølge Stolt-Nielsen en strategisk beliggenhet og moderne infrastruktur – godt egnet for å bli et nav i den grønne omstillingen i maritim sektor.

«Metanol peker seg ut som et attraktivt drivstoff for fremtidens skipsfart, med lavere karbonintensitet og enklere håndtering enn mange alternativer», uttaler selskapet.

Globalt grønt nettverk i vekst

Stolt-Nielsen er allerede i gang med flere prosjekter rettet mot lagring av fremtidsdrivstoff som hydrogen, ammoniakk og grønn metanol.

Dette inkluderer blant annet et nytt samarbeid i Taiwan og et mulig terminalprosjekt i Brasil – knyttet til Pecem Industrial og Port Complex – for håndtering av grønt hydrogen og relaterte produkter.

Itochu på sin side fremhever betydningen av å bygge helhetlige verdikjeder for grønn metanol globalt.

«Samarbeidet med Stolthaven Lingang er et avgjørende steg i etableringen av et grønt energiknutepunkt i Nord-Kina, og et viktig bidrag til den internasjonale energiomstillingen», sier Satoshi Tojo, general manager i Itochu.

Ikke alene

Selv om det grønne skiftet i shipping fremdeles er i en tidlig fase, skjer utviklingen raskt – og Stolt-Nielsen og Itochu er langt fra alene.

Ifølge Reuters åpnet verdens første kommersielle e-metanol-anlegg i Danmark for bare én måned siden. Anlegget skal blant annet forsyne shippinggiganten Maersk med lavutslippdrivstoff til deres containerskip.

Også selskaper som Lego og Novo Nordisk står på kundelisten.

Den maritime sektoren er under stadig sterkere press for å kutte utslipp, etter at et flertall av verdens land har stilt seg bak FNs sjøfartsorganisasjon IMO sitt mål om netto nullutslipp innen 2050.