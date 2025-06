Arriva fornyer flåten

Regnskapet viser at det familieeide rederiet seilte inn et resultat på 66 millioner kroner. Inntektene kom opp i vel 715 millioner kroner. Kundene er norske og europeiske industri- og entreprenørbedrifter.

Arriva Shipping eier og driver åtte selvlossende tørrlastskip på mellom 2.000 og 8.000 dødvekttonn. I tillegg benytter rederiet innleid tonnasje.

Resultatet før skatt på 66 millioner kroner inkluderer en gevinst på 22,8 millioner kroner ved salg av bulkskipet «Norne» til et tilknyttet selskap, Sama Shipping.

Det samme selskapet overtok «Norholm» i 2023, den gangen med en gevinst på 24,4 millioner kroner. Begge disse skipene pluss et tredje fartøy leies av Arriva og inngår i flåten.

REDERISJEF: Sindre Matre. Foto: Arriva -Shipping

Nybygg i Kina

Rederiet er igang med en omfattende flåtefornyelse. Det første av Arrivas tre nybygg, «Nor Viking», ble levert i 2022. To oppgraderte søsterskip ferdigstilles på verftet i Kina i desember i år og i tredje kvartal 2026.

Kontrakten med Jiangsu SOHO Marine Heavy Industry Co. gjelder to tørrlastskip på cirka 8.000 dødvekttonn med moderne batterihybridsystemer som reduserer energiforbruk og utslipp.

Designet er signert Marine Design and Consulting i Knarvik, mens Seam på Avaldsnes er den største norske utstyrsleverandøren til nybyggene.

Rederisjef Sindre Matre har ikke villet oppgi byggesummen. Trolig ligger totalprisen inkludert utstyr rundt 200 millioner kroner pr. skip.

Finansieringen løses med 30 prosent egenkapital 70 prosent lån i DNB.

Tømmer og flis

Flåten opererer hovedsakelig i Nord-Europa, der de vanligste lastene er betong- og asfalttilslag, tømmer, flis, kull, koks, mineraler, gips, salt og betongelementer. I fjor utgjorde tømmer og flis 36 prosent av de totale lastevolumene.

– Vi er godt fornøyd med resultatet for 2024. Det speiler stabil drift og høy aktivitet i et krevende marked. Vår langsiktige strategi er å utvikle en moderne, effektiv og fleksibel flåte, og nybyggene vi nå har under bygging i Kina er et viktig steg videre i dette arbeidet, sier Matre.

Rederiet har 172 ansatte om bord og på land, hvorav 150 sjøfolk.