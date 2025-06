– Når skuddene faller, kjøper man skip

Spotratene for VLCC-er skjøt fart før helgen, mens shippingaksjer steg bredt – med tank i front.

Clarksons rapporterer at shippingaksjer i snitt steg 3 prosent forrige uke. Crude-tankere løftet seg hele 6 prosent, mens produktsektoren var opp 5 prosent. Samtidig steg Brent-prisen med 12 prosent.

«Når risikoen øker, responderer shipping først. Det er et mønster vi har sett i en rekke konflikter: Det er ikke tapt last som først beveger markedet, men frykten for logistisk uro», skriver Frode Mørkedal i Clarksons-rapporten Shipping Weekly 25.

VLCC-rater stiger – og har mer å gå på

ABG Sundal Collier viser til at TD3C-raten for VLCC-er fredag var oppe i 41.974 dollar dagen – en oppgang på over 12.000 dollar fra dagen før. Clarksons estimerer at et skifte fra iransk skyggeflåte til ordinære VLCC-er kan løfte ratene helt opp til 80.000 dollar dagen, spesielt hvis eksporten fra Iran rammes av ytterligere sanksjoner eller blokader i Hormuz.

Videre peker Clarksons på at både Frontline og DHT handles med 6–7 prosent premie til NAV. Ved rater på 47.000 dollar dagen kan DHT oppnå 10 prosent direkteavkastning – og dersom spot løftes til 80.000 dollar, øker yielden til 21 prosent.

Produkt og LPG: mest oppside

ABG skriver i sin morgenoppdatering at også LPG og LNG har beveget seg opp. VLGC MEG–Japan var fredag på 61.881 dollar dagen, opp 8.543 fra dagen før. I LNG-markedet ble spotratene for 160k cbm notert til 14.750 dollar dagen, også stigende.

Clarksons mener produktmarkedet fortsatt er undervurdert. Torm og Hafnia handles til 0,83 ganger NAV. Med dagens prising av Hafnia prises selskapet for LR2-rater rundt 30.000 dollar dagen. Clarksons mener dette tallet kan stige til 46.000 dollar dagen ved bortfall av iransk eksport, noe som vil trekke Hafnias P/E ned under 4 ganger og gi en utbytteyield på over 25 prosent.

I LPG antydes det at fjerning av iransk skyggeflåte kan sende VLGC-rater over 100.000 dollar dagen.

Hormuz og historien gjentar seg

Ifølge Clarksons passerer over 15 millioner fat råolje og 2,5 millioner fat raffinerte produkter gjennom Hormuz daglig, i tillegg til 80 millioner tonn LNG og 40 millioner tonn LPG. Markedet priser nå inn en 33 prosents sannsynlighet for stenging av stredet i løpet av året.

«Historisk har shipping vært en vinner i slike situasjoner. Under Golfkrigen, revolusjonen i Iran og senere Midtøsten-konflikter har rater steget lenge før volumer faktisk faller», skriver Mørkedal.

Rabatt i shippingaksjer

Ifølge ABG handles shippingsektoren som helhet til 0,80 ganger P/NAV, med tank på 0,89 ganger og LNG på 0,80 ganger. Selv etter rateoppgangen er mye av den potensielle oppsiden fortsatt ikke reflektert i aksjekursene, skriver meglerhuset.

Clarksons konkluderer med at konflikt strammer inn tilbudet før den reduserer etterspørselen, og at: «Shipping beveger seg først. Når skuddene faller, kjøper man skip.»