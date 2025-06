Batteridrift for Eitzen

Statsforetaket Enova gir rundt 362 millioner kroner i støtte til syv elektriske fartøyer og fire ladeanlegg. Blant prosjektene er det som kan bli verdens største batterielektriske containerskip.

Rederiet Eitzen Avanti i Oslo står bak planene om å investere i to to batteridrevne skip for å frakte containere mellom Norge, Sverige og Tyskland.

Skipene utstyres med batteripakker på over 100 MWh og skal kunne frakte 850 containere, noe som ifølge Enova vil gjøre dem verdens største batteridrevne containerskip.

— Prosjektene viser hva som er mulig med batterielektrifisering innen skipsfarten. Teknologien er nå moden og prosjektene finnes, sier Enovas seniorrådgiver Andreas Forsnes Jahn.

— Hvis elektrifisering av bilfergene var den første bølgen, håper vi at dette blir starten på den andre elektrifiseringsbølgen innen nærskipsfarten, sier han.

Ladeanlegg

Oslo havn får støtte til et ladeanlegg for skipene ved containerterminalen på Sjursøya.

— Enovas medvirkning er et viktig bidrag for å realisere Oslos og havnas ambisiøse klimamål, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Enova gir støtte til flere prosjekter som viser bredden i den maritime elektrifiseringen.

Rederiet GC Rieber Shipping i Bergen bestiller et helelektrisk bulkskip som skal frakte mineraler langs norskekysten.

Med rotorseil og batteripakker på over 20 MWh skal skipet klare fullelektrisk drift. Dette initiativet tilgodeses med 94,4 millioner statlige støttekroner via Enova. I tillegg får GC Rieber Minerals et bidrag til etablering av et ladeanlegg ved Laksevågneset.