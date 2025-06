VLCC-ratene: Doblet på under en uke

– Vi vet at det har vært elektronisk forstyrrelse i området, og det meste tyder på at tirsdagens kollisjon mellom Frontlines VLCC Front Eagel og suezmax-en Adalynn var en ulykke og ikke et angrep. Likevel vil dette sannsynligvis føre til at skipseiere krever høyere rater for å gå inn i Den arabiske gulf, sier Petter Haugen

Torsdag i forrige uke var VLCC-ratene for moderne eco-tonnasje på strekningen Den arabiske gulf nede i rundt 30.000 dollar dagen. Mandag var ratene oppe i over 56.000 dollar dagen.

– For oss virker det sannsynlig at uroen i Midtøsten kommer til å fortsette, og i så fall bør tankratene ha mer oppside fra dagens nivåer, sier Haugen.

Nedstengning av Hormuzstredet

Foreløpig har Israel ikke angrepet oljeproduksjonsanlegg eller eksportanlegg i Iran, men holdt seg til atomkraftanlegg, oljelagre, raffinerier og gassanlegg. Så langt ser det dermed ikke ut til at denne konflikten har rammet den globale oljeforsyningen.

– Det verst tenkelige scenariet vil være en nedstengning av Hormuzstredet. Dette er den viktigste transittruten for oljehandel, hvor det transporteres cirka 15 millioner fat pr. dag med råolje og cirka 2,5 millioner fat pr. dag med oljeprodukter. En stengning ville raskt føre til fysisk mangel på olje i verden, også hos Irans største kjøper, Kina, sier analytiker Jørn Bakkelund i Clarksons.

En nedstengning vil ifølge Bakkelund også vanskeliggjøre eksport fra andre land i Gulfen, selv om det finnes rørsystemer som kunne omrute en del av oljen.

– Saudi-Arabia har en oljerørledning fra Gulfen til Yanbu som kan ta mellom fem og sju millioner fat pr. dag. Irak kan skippe cirka 450.000 fat pr. dag til Ceyhan i Tyrkia, men denne ruten har ligget brakk i noen år på grunn av en disputt med Tyrkia. Emiratene kan sende cirka 1,5 millioner fat til Fujarah, og Iran har en oljeledning som ender i Jask, med en kapasitet på cirka 350.000 fat pr. dag, sier han.

BETYDELIG LØFT: Blir Irans oljeproduksjon satt ut av spill venter Clarksons-analytiker Jørn Bakkelund et betydelig løft i VLCC-inntjeningen. Foto: Thomas Bjørnflaten

Betydelig reservekapasitet

Opec har i dag en betydelig reservekapasitet på cirka 5,3 millioner fat pr. dag, mens problemet ifølge Clarksons-analytikeren er at denne reservekapasiteten også må eksporteres fra Den arabiske gulf. Han mener at et mer sannsynlig scenario vil være at Irans oljeproduksjon og/eller eksportkapasitet blir satt ut av spill. Iran eksporterer i dag anslagsvis 1,5 millioner fat pr. dag. Dersom disse fatene faller bort og blir erstattet av andre Opec-land, vil oljemarkedsbalansen være uendret, men for tankmarkedet vil dette bety en netto økning for den «vanlige» delen av flåten. Iran benytter i dag sin egen sanksjonerte flåte og «skyggeflåten».

– Få av disse skipene vil derfor kunne brukes til å løfte olje fra ikke-sanksjonerte Opec-land. Et slikt skifte ville anslagsvis øke tonnasjeetterspørselen for den vanlige tankflåten med cirka tre prosent, noe som mot vinteren vil kunne gi et betydelig løft i tankratene, sier Jørn Bakkelund.