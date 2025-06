Analytiker om milliardfusjon: – Et veldig spennende setup

«Det blir et veldig spennende setup, kremflåte med VLCC-er og moderne tørrbulktonnasje, som vil være hovedsakelig tørrbulkeksponert i form av cape og newcastlemax-tonnasje».

Fredriksen vs. Saverys

Fredriksens salg til Saverys markerer potensielt et skifte i strategisk retning. Mens Fredriksen er kjent for utbytte og kontantstrøm til aksjonærene, er Saverys-familien kjent for å være mer tilbakeholdne med utbytte og har hatt langsiktige, grønne visjoner for selskapene de eier.

Fredriksen var selv storaksjonær i CMB.Tech (tidligere Euronav), tilbake i 2023. Aksjonærforholdet (med Saverys-familien) endte da med at Fredriksen stakk av med 24 råoljetankskip, noe som gjorde Frontline til det største tankrederiet i verden.

UTBYTTE VS. TILBAKEHOLDENHET: John Fredriksen er kjent for å distribuere kontanstrøm ut til aksjonærene. Til høyre, Alexander Saverys, hovedaksjonær i CMB.Tech. Foto: Thomas Bjørnflåten / Iván Kverme

Positiv til tørrbulkmarkedet

SEB-analytikeren venter moderat flåtevekst og økt transportbehov for jernmalm og bauksitt (aluminiummalm). Han er derfor positiv til tørrbulkmarkedet generelt. Ifølge Skåland kan guiding om økt produksjonsvekst fra gruveselskapene, samt flere nye gruveprosjekter, særlig i Afrika og Brasil, gi økt behov for sjøtransport:

«Vi ser et spennende marked inn i 2026 og 2027, hvor produksjonsvekst fra Brasil og Guinea, særlig den nye Simandou-gruven i Vest-Afrika er ventet å gi økte langdistanse volumer til markedet».

Han forklarer videre at den nye gruven i Vest-Afrika er forventet å produsere høykvalitets jernmalm, men til en helt annen pris enn dagens kinesiske produksjon. Analytikeren påpeker at Kina også er en av de største eierne av den nye Simandou-gruven som har potensiale til å gi en helt annen tradeflow for jernmalm:

«En ting er volumene generelt sett, men spørsmålet, og den storien vi tror på er at ny høykvalitets malm i større grad vil gå utover kinesisk egenprodusert jernmalm som er helt på den andre siden av kostnadskurven».

Avslutningsvis trekker analytikeren frem at flåteveksten forsterker effekten:

«Kombinert med lav flåtevekst generelt sett, spesielt i capesize-segmentet så tror vi markedet vil stramme seg til fra 2026 og utover».