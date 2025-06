Innfører sanksjoner mot Russlands skyggeflåte

Natt til tirsdag kolliderte Frontlines «Front Eagle» med skipet «Adalynn», som er anklaget av Ukraina for å inngå i Russlands skyggeflåte. Dagen etter innfører nok et land sanksjoner mot Russlands skyggeflåte.

For første gang innfører også nå Australia sanksjoner mot 60 av skipene i Russlands skyggeflåte, skriver landets Utenriksdepartement i en pressemelding.

Blant sanksjonene er at sanksjonerte skip kan tvinges til å forlate Australia, samt at de kan nektes adgang til havner i landet.

Skyggeflåten muliggjør handel med sanksjonert olje fra Russland, ved å bruke metoder som flaggbytte, deaktivering av sporingssystemer og drift med manglende forsikring.

«Russland bruker disse fartøyene til å omgå de internasjonale sanksjonene og opprettholde dets ulovlige og umoralske krig mot Ukraina», skriver departementet.

De australske sanksjonene kommer etter at både Storbritannia og EU i mai utvidet sine sanksjoner. Dermed har britene sanksjonert noe over 100 skip, mens EU har sanksjoner mot 342 skip i skyggeflåten. USA har på sin side sanksjoner mot 183 skip, som alle trådte i kraft under Joe Bidens presidentperiode.

S&P Global har estimert at det totalt er 591 oljetankere som inngår i Russlands skyggeflåte.

Formålet med å sanksjonere skyggeflåten er å strupe den russiske økonomien, hvor om lag en tredjedel av Russlands statsbudsjett finansieres av oljeinntekter.

«Veldig stor bekymring»

Tidligere i år sa sjef i Rederiforbundet Knut Arild Hareide til Finansavisen at der skyggeflåten før invasjonen var på 2-3 prosent av verdens tankflåte, har andelen nå steget til 22 prosent.

Hareide kalte økningen en «veldig stor bekymring».

Blant skipene i skyggeflåten er blant annet skipene ikke reelt forsikret og eierskapet er ukjent, ifølge Hareide.

– Blant de 100 eldste og dårligste skipene (i tanksegmentet, journ. anm.) tilhører 96 av dem til skyggeflåten, sa Hareide.

Noen av skipene er sikkert i god stand, men det er en veldig broket flåte som frakter denne oljen. Vi vet lite om eierskap, vi vet lite om forsikring, sa adm. direktør i skipsforsikringsselskapet Gard, Rolf Thore Roppestad, til Finansavisen i vinter.