GPS-jamming: Rammer nesten 1.000 skip daglig

Nesten 1.000 skip opplever daglig GPS-forstyrrelser nær Irans kyst, ifølge det franske maritime overvåkingssenteret, MICA Center, gjengitt av Bloomberg.

Forstyrrelsene gjør det vanskelig å navigere skip trygt om natten, ved dårlig sikt eller når det er tett med trafikk, uttalte MICA Center på X.

«Ifølge partnerdata har i gjennomsnitt 970 skip pr. dag opplevd GPS-jamming i området siden 13. juni,» heter det i innlegget.

Siden Israels angrep på Iran i forrige uke har navigasjonsproblemer i det trange Hormuzstredet vært blant de mest merkbare konsekvensene for global skipsfart. Omtrent én femtedel av verdens oljeforsyning fraktes gjennom denne strategisk viktige sjøveien.

Kan ha vært tilfellet med Frontline

«Dette kan også føre til ulykker: Det kan være tilfellet i kollisjonen mellom Front Eagle og Adalynn utenfor kysten av Khor Fakkan (De forente arabiske emirater). De eksakte årsakene er ennå ikke fastslått. Likevel virker det som om dette var en ulykke, selv om GPS-jamming i området trolig var en forverrende faktor,» skriver MICA Center.

Natt til tirsdag kolliderte Frontlines VLCC «Front Eagle» med suezmaxen «Adalynn». Sistnevnte er anklaget for å være en del av Russlands skyggeflåte.

Frontline-sjef Lars H. Barstad ønsket ikke å spekulere i årsaken til ulykken overfor Kapital:

– Det jeg kan si, er at det var kjempeflaks at dette gikk bra. Det verste er at både eiere, ledelsen og de som eventuelt har forsikret det andre skipet, har vært fullstendig fraværende i ettertid. Det er Frontline som har prøvd å passe på at deres mannskap er blitt tatt ordentlig hånd om, og det i seg selv er jo helt sinnsykt. Det gjør meg rett og slett skuffet. Dette kunne gått så mye verre. Vi frakter to millioner fat olje ...