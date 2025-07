Dette skjer i dag

USA: Pending home sales mai, kl. 16.00

Annet:

Eiendom Norge: Utleieboligpriser 2. kv., kl. 08.30

UK: BoE-sjef Bailey tale, kl. 13.00

ØMU: ESB-sjef Lagarde tale, kl. 20.30

Utenlandske:

H&M, Nike

Ordinær generalforsamling:

BerGenBio, Dolphin Drilling, Independent Oil & Resources, SED Energy Holdings

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

Høyre er ute av komaen, og den komaen har vært dyp. Det sier Hans Geelmuyden om Høyres nye skattefrieri, som han hyller. Han sier det er dritbra levert fra Høyre, og at han liker innretningen siden alle som står i jobb får beholde mer av egne penger.

Geelmuyden får også støtte av eksperter, som Bettina Banoun, skatteadvokat i Wiersholm. Hun poengterer at det må lønne seg å jobbe, og at det derfor er bra med jobbfradrag.

Ståle Rodahl, styreleder i Green Minerals, solgte dagen etter bitcoinboom i selskapets aksjekurs, men avviser «pump & dump».

Mandag dundret gruveaksjen opp fra 2 til 6 kroner på nyheten om ny bitcoinstrategi. Tirsdag solgte Rodahl aksjer for 1,23 millioner kroner, samme dag som aksjen falt 25 prosent. Han forklarer salget med et likviditetsbehov, og at han har til hensikt å øke eierandelen igjen.

Bitcoinselskapet K33 skryter av 450 millioner kroner i inntekter i første kvartal, men egentlig er inntektene 95 prosent lavere.

Selskapet selv skjønner at tallene kan misforstås og skylder på svenske regnskapsregler. Regnskap Norge-sjef Rune Aale-Hansen er imidlertid kritisk. Han sier inntektsføringen kan være misvisende fordi det gir et kunstig inntrykk av høyere inntekter.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Venezia, der innbyggerne demonstrerer mot og vil stoppe bryllupet til Jeff Bezos, verdens tredje rikeste mann. Noen liker ikke turister, og noen liker ikke Bezos. Det er en underlig tid.

Sammen med sine gjester skal Bezos fylle de dyreste hotellene og oppleve Venezia. Hva kan være feil med det? Skal hotellene stå tomme fordi Bezos er rik? Det kan se ut som om turisme er blitt klassepolitikk, skriver Hegnar.