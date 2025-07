Kollaps for oljetankere

Oljetankratene kollapser ettersom Midtøsten-konflikten avtar, skriver Bloomberg torsdag kveld.

Ratene for frakt av råolje fra Midtøsten til kunder i Asia er ned hele 17 prosent til 55,50 såkalte worldscale-poeng, ifølge Baltic Exchange i London.

Onsdag omtalte Finansavisen at ratenivåer på worldscale 60-tallet indikeres, betydelig ned fra worldscale 80–90 som markedet har ligget på de seneste dagene. Det innebærer at ratene sannsynligvis har falt fra rundt 85.000 til 70.000 dollar dagen for moderne tonnasje med scrubbere.

Prisfallet er det seneste tegnet på at oljemarkedene returnerer til normalen etter at konfliktsnivået i Midtøsten har sunket, skriver nyhetsbyrået.

Fearnley Securities-analytiker Fredrik Dybwad mener det er snakk om en naturlig nedgang i risikopremiene.

– Det er god tilgjengelighet av fartøyer, og gitt normale sesongvariasjoner bør ratene naturlig finne et lavere nivå, sier han til nyhetsbyrået.

Mer enn halvert

Ifølge Baltic Exchange tjener skip 35.281 dollar pr. dag på ruten Saudi-Arabia til Kina.

Så sent som på mandag var inntjeningsnivået oppe i nær 76.000 dollar dagen.

Worldscale-referansesystemet brukes særlig i olje- og petroleumsfrakt. Det er konstruert slik at worldscale 100 skal gi en «normal» inntjening for de fleste typer skip på de fleste ruter.