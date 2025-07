Sanksjonert tankskip forlot russisk LNG-anlegg

Torsdag skrev Finansavisen at det sanksjonerte tankskipet «Iris» var på vei til det russiske LNG-anlegget Arctic LNG 2. Nå melder Bloomberg at skipet har forlatt anlegget og er på vei mot den nordlige havnen Murmansk, men det er uklart om det faktisk har lastet flytende naturgass.

Ifølge Bloomberg er det ingen synlig endring i skipets dypgang, noe som kan tyde på at det ikke har fått med seg LNG om bord.

Skipet er svartelistet av både USA, EU og Storbritannia som en den russiske skyggeflåten. Iris ankom Arctic LNG 2 tidlig fredag forrige uke og lå til kai i omtrent to døgn før det satte kursen mot Murmansk.

Et mulig oppstart av eksport fra Arctic LNG 2 vil indikere at Moskva ønsker å øke leveransene og finne kunder til tross for sanksjonene, skriver Bloomberg.

Det er foreløpig ikke kommet noen kommentar fra Novatek, som kontrollerer Arctic LNG 2 og er største aksjonær, eller fra anleggets operatør.

Begrenset suksess tidligere

Xi Nan, partner og leder for LNG-markedene i Rystad Energy, sier at prosjektet tidligere har forsøkt å eksportere LNG ved hjelp av skyggeflåten, med begrenset suksess.

– Mellom 1. august og 11. oktober 2024 ble åtte LNG-laster hentet ut fra Arctic LNG 2. Totalt volum var om lag 950.000 kubikkmeter, sier hun til Finansavisen.

Lastene ble hentet av fem fartøyer: LNG Pioneer, Asya Energy, Everest Energy, Mulan og New Energy. Tre av dem, til sammen 400.000 kubikkmeter, ble overført til flytende lagringsenheter, mens én last på 80.000 kubikkmeter ble trukket tilbake.

Produksjonen ved Arctic LNG 2 har i stor grad ligget nede siden oktober i fjor på grunn av skjerpede sanksjoner og isforhold i området.