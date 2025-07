Risikopremien er borte

Da Israel og Iran utvekslet angrep tidligere i juni, skjøt tankratene i været. Etter bare tolv dager tok våpenhvilen til, og fraktmarkedet reagerte med umiddelbar nedtur.

VLCC-inntjeningen på ruten fra Midtøsten til Kina falt fra 80.000 til 61.300 dollar per dag, et fall på 23 prosent på én uke, ifølge Clarksons Securities. Dermed er hele krigsbonusen borte. Og ifølge markedet er det mer nedside i vente.

Fremtidskontrakter på frakt (FFA) antyder at ratene for VLCC-er kan falle helt ned mot 30.000 dollar dagen i juli, samme nivå som før konflikten brøt ut.

Risikopremie fordampet

Ifølge Clarksons Securities forsvant risikopremien som hadde løftet fraktratene raskt, ettersom energiinfrastruktur og oljeeksport i stor grad var upåvirket av konflikten.

Ratene for suezmax og aframax har også falt markant den siste uken, ned 16 og 11 prosent, til henholdsvis 48.200 og 33.700 dollar dagen.

Rapporten peker videre på at forventningene til VLCC-markedet de neste månedene er kraftig justert ned, og at interessen for shippingaksjer er tydelig svekket.

Usikker Trump-politikk

Den midlertidige stabiliteten etter konflikten har dempet navigasjonsrisikoen i Hormuzstredet. Samtidig holder Saudi-Arabia igjen oljeeksporten, grunnet høyt innenlands forbruk til strømproduksjon.

På toppen av dette kommer det politiske kaoset i USA. I løpet av få dager gikk Donald Trump fra å tilby sanksjonslettelser for Kinas kjøp av iransk olje, til å erklære at han hadde «stanset alt arbeid med lettelser».

Clarksons skriver at tonen rundt håndhevingen av sanksjoner har skiftet flere ganger bare i løpet av noen dager.

Ifølge rapporten er også bruktmarkedet under press. En fem år gammel VLCC verdsettes nå til 117 millioner dollar, ned nesten 4 prosent den siste måneden. For ti år gamle aframax-skip er fallet hele 16,7 prosent.

Samtidig holder nybyggprisene seg høye. En ny VLCC koster i snitt 126 millioner dollar, mens nye suezmax og aframax prises til henholdsvis 86,5 og 72 millioner.