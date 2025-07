Nye angrep på tankskip

Shippingindustrien rystes etter en rekke eksplosjoner på oljetankere i Middelhavet og Østersjøen. Fem skip er rammet hittil i år, og angrepene har utløst spekulasjoner om en mulig sabotasjeaksjon med statsstøtte i kulissene, skriver Financial Times.

Sist ut var det greskeide tankskipet Vilamoura, som i forrige uke fikk maskinrommet oversvømt etter en eksplosjon utenfor kysten av Libya. Hendelsen føyer seg inn i et mønster med angrep på fartøyer som har hatt tilknytning til russiske og libyske havner.

Ulike teorier

Alle de fem skipene hadde vært innom russiske havner i ukene før de ble rammet. Det har fått enkelte sikkerhetseksperter til å antyde at Ukraina kan stå bak, i lys av landets tidligere skjulte aksjoner mot russiske interesser. Kyiv har ikke kommentert saken.

Samtidig har fire av skipene også vært i Libya, et land der konkurrerende fraksjoner kjemper om kontroll over oljeeksporten. Flere av skipene har dessuten hatt faste stopp ved Malta for bunkring.

Ifølge Martin Kelly, leder for rådgivning i maritime sikkerhetsselskapet EOS Risk Group, er det «noen» likhetstrekk mellom eksplosjonen på Vilamoura og tidligere hendelser, men han understreker at det også finnes «et bredt spekter av alternative muligheter», inkludert libyske aktører og andre statlige aktører med kapasitet og mulige motiver.

Rederigiganter rammet

Fire av skipene som er blitt rammet, tilhører kjente greske og kypriotiske rederier. Vilamoura er en del av Cardiff Group, kontrollert av George Economou. Seacharm og Seajewel, som ble truffet i henholdsvis januar og februar, tilhører Thenamaris, ledet av Nikolas Martinos. Kypriotiske Cymare eier Grace Ferrum, som ble skadet utenfor Libya i februar.

Skipet Koala ble truffet i en eksplosjon ved Ust-Luga i Russland i februar, og ble i mai satt på EUs sanksjonsliste for brudd på reglene for transport av russisk olje. De øvrige skipene har ifølge Financial Times primært besøkt russiske havner som håndterer kasakhstansk olje, som ikke er underlagt sanksjoner.

FN: – Alvorlig utvikling

FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) følger situasjonen tett. Generalsekretær Arsenio Dominguez uttrykte allerede i forrige måned bekymring over angrepene, og varslet at organisasjonen vil overvåke både utviklingen og etterforskningen nøye.

Så langt har ingen påtatt seg ansvaret for eksplosjonene. Eksperter peker på både statlige og ikke-statlige aktører i et geopolitisk bilde preget av krig, rivalisering og skjulte maktkamper. Inntil videre forblir sabotasjen et mysterium, men et som kan få store konsekvenser for tryggheten til internasjonal energiforsyning og shipping.