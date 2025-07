Riggselskap sikrer ny kontrakt

Riggselskapet Shelf Drilling meldte onsdag at det er tildelt en ny kontrakt i India for jack-up-riggen J.T. Angel. Kontrakten har en verdi på rundt 40 millioner dollar, tilsvarende over 400 millioner kroner.

Oppdragsgiver er det statlige energiselskapet Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), og oppdraget gjelder Mumbai High-feltet utenfor kysten av India.

Riggen gjennomgår for tiden forberedelser før oppstart, og det er ventet at operasjonene starter i oktober 2025.

– Vi er glade for å kunne fortsette å støtte ONGC gjennom denne nye kontrakten. Den gjenspeiler det kortsiktige konkurransebildet i India, som er et strategisk viktig marked for Shelf Drilling. Vi har fortsatt sterk tro på de langsiktige fundamentale forholdene, sier konsernsjef Greg O’Brien.

Samtidig varsler selskapet at det vil selge riggen Trident XII, som tidligere i år fullførte sitt boreoppdrag for ONGC og nå ligger i opplag i India. Salget vil være for ikke-boreformål, og selskapet lover mer informasjon etter hvert.