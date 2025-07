Maersk: Tollnivået til USA har falt markant

Det danske rederiet Maersk opplyser at den gjennomsnittlige effektive importtollen til USA for øyeblikket ligger på 21 prosent, målt etter containerlast, ifølge Reuters.



Det er betydelig lavere enn toppnivået på 54 prosent som ble registrert etter at president Donald Trump kunngjorde omfattende tolltiltak i april.

«Hele verden følger nøye med på tollutviklingen i juli og august, når ulike frister for potensielle handelsavtaler med USA løper ut», skriver Maersk i en global markedsoppdatering.

Tollpausen som ble innført i april, har ført til forhandlinger mellom over et dusin av USAs største handelspartnere og Trump-administrasjonen. Disse partene forsøker å unngå at tollene igjen stiger til høyere nivåer når 90-dagerspausen utløper 9. juli.

Maersk rapporterer samtidig om sterk vekst i etterspørselen etter containerfrakt i første halvår.

«Det som skjedde var ikke helt uventet, og vi så at kundene fremskyndet bestillinger før tollkunngjøringene», fortsetter Maersk.

Flere av rederiets store amerikanske kunder har også redusert sin avhengighet av kinesisk import.

«Mange kunder innen klær og mote har nå nådd ensifret Kina-avhengighet.»

«Andre varegrupper som oppussing har fortsatt høy kinesisk andel på grunn av varenes karakter», avslutter Maersk.