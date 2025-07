Stolt-Nielsen Q2: Bedre enn ventet

Stolt-Nielsen hadde driftsinntekter på 712,92 millioner dollar i andre kvartal, ned fra 741,1 millioner i samme periode i fjor. Bloomberg-konsensus lå på 689,1 millioner dollar.

Driftsresultatet endte på 114 millioner dollar, ned fra 137 millioner. EBITDA endte på 210,1 millioner dollar, opp fra 207,9 millioner i 2024. Resultat før skatt beløp seg til 86,2 millioner dollar, ned fra 109,49 millioner.

Målt mot Bloomberg-konsensus var alle de nevnte postene bedre enn ventet. EBITDA var 11,15 prosent bedre enn forventet. Aksjen steg for øvrig over 5 prosent onsdag.

Timecharter-ekvivalentinntekten (TCE) i kvartalet var 26.220 dollar, ned fra 32.862 dollar i fjor.

Selskapet guider en justert EBITDA for regnskapsåret som avsluttes 30. november 2025, i intervallet 740–810 millioner dollar.

– Med vedvarende og økt geopolitisk usikkerhet forventer vi at volatiliteten vil fortsette på kort sikt, skriver selskapet i rapporten.

Stolt Tankers

Stolt Tankers-segmentet hadde driftsinntekter på 420,1 millioner dollar, ned fra 465,3 millioner i fjor. Driftsresultatet ble 70,5 millioner dollar, ned fra 106,5 millioner.

Selskapet skriver at det venter et krevende driftsmiljø.

«Internasjonale relasjoner og andre geopolitiske faktorer bidrar til økt usikkerhet i tankmarkedene, mens uklarhet rundt tollsatser på handelsvarer og muligheten for høyere havneavgifter i USA også har påvirket handelsstrømmene,» skriver Stolt-Nielsen, gjengitt av TDN Direkt.

Selskapet advarer også mot en mulig ytterligere nedgang i TCE-inntjeningen for segmentet.

Andre segment

Stolthaven Terminals kunne vise til et rekordhøyt driftsresultat på 28,9 millioner dollar, opp fra 28,2 millioner. Driftsinntektene var 79,1 millioner dollar, opp fra 76,4 millioner.

Stolt Tank Containers rapporterte driftsinntekter på 164,7 millioner dollar, en nedgang på 1,4 prosent sammenlignet med året før. Høyere marginer på transport, samt inntekter fra demurrage og tilleggstjenester, ble motvirket av 4,5 prosent lavere forsendelsesvolumer sammenlignet med samme kvartal i fjor. Driftsresultatet ble 12,2 millioner dollar, ned 2,8 prosent fra året før.

Stolt Sea Farm hadde driftsinntekter på 29,7 millioner dollar i andre kvartal, ned fra 31,6 millioner. Justert driftsresultat endte på 6,6 millioner dollar, ned fra 8,2 millioner.

Stolt-Nielsen Gas hadde et driftsresultat på 0,3 millioner dollar, sammenlignet med et tap på 5,2 millioner i samme kvartal i fjor.

Stolt-Nielsen har også investeringer for 220,0 millioner dollar per 31. mai 2025 i Odfjell SE, Golar LNG, Ganesh Benzoplast og The Kingfish Company.