Equinor jakter nye LNG-skip

Equinor sjekker ut verftsmarkedet for inntil fire nye LNG-skip for å fornye flåten og møte økende behov i porteføljen, skriver TradeWinds.



Selskapet søker ifølge skipsmeglere tilbud på to LNG-skip med opsjon på ytterligere to, med leveranser fra 2028 og utover. Men i stedet for å bestille selv, antas det at Equinor først og fremst er på leting etter tilgjengelige byggeplasser for å samarbeide med redere.

– Equinor er sannsynligvis på en «berth-finding mission», ifølge skipsmeglere, skriver TradeWinds.

Flåten som i dag betjener selskapets Hammerfest LNG-anlegg nærmer seg slutten av sine 20-årige kontrakter, og det spekuleres i at Equinor vurderer mer moderne og større tonnasje fremfor å forlenge leieavtalene.

– Det er lite sannsynlig at Equinor vil forlenge med de gamle dampdrevne skipene, ifølge en bransjekilde kjent med flåten.

Samtidig er Equinor på utkikk etter skip for kortere kontrakter på én til tre år med levering i 2026. Disse skal kunne fungere som midlertidig løsning frem til eventuelle nybygg leveres.

TradeWinds peker på at bare åtte LNG-nybygg er bestilt så langt i år, og at Equinors interesse derfor vekker oppmerksomhet hos verftene.