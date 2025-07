Da salget først ble kjent i april 2024, uttalte partene at de ikke ville avsløre kjøpesummen.

KJØPTE: Njål Sævik og Havila Holdings tok over de resterende 47,5 prosentene av Volstad Maritime i april 2024. Foto: Iván Kverme

Vi er enige om at pris forblir mellom partene, sa Njål Sævik i Havila Holding til Finansavisen den gang.

Årsresultatet for 2024 i Ola Volstad holding endte på 241,7 millioner kroner. Dette er betydelig opp fra 138 millioner året før. Sævik-familien har vært medaksjonær og eid 52,5 prosent av Volstad Maritime siden 2017.

Finansinntektene i holdingselskapet steg totalt til 252 millioner kroner, hvorav hele 237,2 millioner er ført som «annen finansinntekt».

Bra marked

Ifølge Sævik ble kjøpet gjort fordi Volstad ønsket å selge, i tillegg til et godt offshoremarked og bra skip med gode ordrereserver i Volstad Maritime-flåten.

Alt tyder på at markedet blir bra fremover. Aktiviteten ser bra ut, og det er ingen som venter en flom av nybygg, kunne Sævik fortelle.

I etterkant av transaksjonen har Volstad Maritime byttet navn til Havila Subsea & Renewables Holding AS.

I årsrapporten til Havila Holding skriver selskapet følgene:

«Selskapet eier fem fartøy og er deleier i et fartøy som er spesialiserte mot offshore vind, offshore olje og gass. Havila Subsea & Renewables Holding AS drifter skipene kommersielt og teknisk, og de har egen bemanningsavdeling og ansatte. Havila Subsea & Renewables Holding AS har eiendeler til bokført verdi på 3.151 millioner, hvor verdiene i skip utgjør 2.544 millioner».

Blant Norges 400 rikeste

Shippingmannen Ola Volstad kunne i fjor registrere seg som nykommer på Kapitals liste over Norges 400 rikeste, med en estimert formue på 2,30 milliarder kroner, noe som plasserte ham på 194. plass på fjorårets liste.