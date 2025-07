USA gjenopptar maksimalt press mot Iran

24. juni annonserte president Donald Trump at Kina kunne kjøpe iransk olje. Nå virker det som at Trump har snudd, og at USA har gjenopptatt sin strategi med «maximum pressure» mot Iran.

Strategien med «maximum pressure» mot Iran ble først lansert av Trump under hans forrige presidentperiode. Den ble gjeninnført 4. februar, og de første sanksjonene kom 24. februar.

Torsdag ble det innført nye, omfattende sanksjoner mot mer enn 30 tankskip, terminaler og selskaper med tilknytning til iransk oljeeksport.

Blant tiltakene er svartelisting av 12 nye tankskip, deriblant seks VLCC-er.

Fredag stiger Frontline og Okeanis Eco Tankers henholdsvis 2,8 og 6,0 prosent til 179,0 og 246,0 kroner.

Strammer til

Ifølge en underenhet i det amerikanske finansdepartementet, OFAC, er dette et tydelig signal om at USA igjen strammer til etter en pause i sanksjonsaktiviteten.

– Som president Trump har gjort klart, har Irans oppførsel etterlatt landet i ruiner, sa USAs finansminister Scott Bessent i pressemeldingen.

– Finansdepartementet vil fortsette å ramme Teherans inntektskilder og trappe opp det økonomiske presset for å hindre regimet i å få tilgang til midlene som finansierer dets destabiliserende aktiviteter, fortsatte han.

Trikser med papirene

Finansdepartementet innførte også sanksjoner mot enkeltpersoner, som Salim Ahmed Said. Said skal angivelig har lagt til rette for transport av iransk råolje kamuflert eller blandet med irakisk olje siden senest 2020.

Iransk olje er direkte sanksjonert, og skipene som betjener disse strekker seg gjerne lenger for å unngå sanksjoner. Ordningen skal ha involvert skip-til-skip-overføringer og andre metoder for å skjule oljens egentlige opprinnelse.

Denne oljen har deretter kommet inn i vestlige markeder via Irak eller De forente arabiske emirater, og fremstått som lovlig på papiret.