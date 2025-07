Spår dobling av VLCC-ratene

For to uker siden ble det gjort et fåtall slutninger på strekningen østover fra Persiabukten til superrater på over 100.000 dollar dagen. I løpet av den første uken etter at fredsavtalen mellom Israel og Iran ble undertegnet, falt ratene med over 50 prosent – til rundt 42.000 dollar dagen. VLCC-ratene fortsatte nedturen i forrige uke, og Clarksons rapporterer nå om rater helt ned i 33.000 dollar dagen. Meglerhuset påpeker imidlertid at forwardmarkedet er i contango, noe som innebærer at aktører i markedet er villige til å betale en høyere pris i dag for råvarer levert i fremtiden enn prisen i spotmarkedet.

«Dette antyder at ratene ventes å ta seg gradvis opp i annen halvdel av året. For desember er prisen på strekningen fra Persiabukten til Kina allerede oppe i litt over 50.000 dollar dagen,» skriver Clarksons i en tankoppdatering mandag.

Produksjonsøkning

Opec+ har annonsert en produksjonsøkning på 548.000 fat pr. dag i august og indikert at de planlegger å legge til ytterligere 547.000 fat pr. dag i september.

«Dette vil i så fall fullt ut reversere de tidligere frivillige kuttene. Mesteparten av økningene fra mai til juli bidro til at produsentene unngikk kompenserende kutt, men økningen i august består i stor grad av nye fat, hovedsakelig fra Saudi-Arabia og for det meste sjøbårne. Dette er utvilsomt positivt for tanketterspørselen.»

65.000 dollar i september

Saudi-Arabia er ifølge Clarksons ventet å legge til 222.000 fat pr. dag både i august og september. Kombinert med over 400.000 fat pr. dag som ble lagt til i perioden mai–juli og absorbert av lokale kraftverk, kan opptil 860.000 fat pr. dag fra Saudi-Arabia bli tilgjengelig for eksport innen september. Med noen ekstra fat fra Algerie og Oman, kan det totale nye eksportvolumet komme opp i rundt 900.000 fat pr. dag.

«For å frakte dette ekstra volumet vil det trengs rundt 22 VLCC-er, tilsvarende omtrent 2,5 prosent av den globale flåten. Alt annet likt anslår vi at den økte tilbudssiden fra Opec+ kan løfte VLCC-sportatene til 65.000 dollar pr. dag innen september,» skriver Clarksons.