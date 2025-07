Angrepene i Rødehavet er i gang igjen

Siden november 2023 har Houthiene gjennomført over 100 angrep mot kommersielle og militære fartøy. Dette har tvunget store deler av skipsfarten til å styre unna Rødehavet og Suezkanalen, og heller seile rundt Sør-Afrika.

Søndag rapporterte det britiske maritime overvåkingssenteret UKMTO om et angrep mot det greske tørrbulkskipet MV Magic Seas i Rødehavet.

Den jemenittiske Houthi-militsen tok på seg ansvaret, og hevdet at skipet hadde tilknytning til Israel.

Mandag ble det meldt at skipet hadde sunket.

Dette angrepet var det første siden desember.

Israel svarte umiddelbart, og forsvarsdepartementet meldte søndag kveld at de hadde gjennomført luftangrep mot flere mål knyttet til Houthiene i Jemen.

Angrepene ble rettet mot mål i Hodeidah, As-Salif, Ras Isa og et kraftverk i området.

Nytt angrep

Mandag kom det også melding om et nytt angrep, denne gangen mot det greske tørrbulkskipet Eternity C. Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret.

Alt dette skjer etter at Trump i mai kunngjorde at USA ville avslutte sine militæroperasjoner mot Houthiene, mot at gruppen stanser sine angrep på skipsfarten.

En Houthi-talsmann uttalte senere at gruppen vil fortsette å angripe israelske fartøy, noe som tidligere har ført til angrep også på skip med liten eller ingen tilknytning til Israel.

Shippingaksjene på Oslo Børs steg mandag etter utviklingen. Oppgangen var særlig sterk innen container- og bilfrakt, som har mye trafikk gjennom Suezkanalen.