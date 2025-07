Klaveness Combination Carriers (KCC) oppnådde henholdsvis 26.365 og 22.843 dollar i fraktinntekter pr. dag for sine Cabu- og Cleanbu-skip i andre kvartal, opplyser rederiet onsdag.

Snittet for hele flåten i perioden var på 24.561 dollar pr. dag. Dette er opp drøye 2.100 dollar sammenlignet med kvartalet før – og over KCCs eget guidingintervall på 22.700–24.200 dollar.

Les også Kraftig fall for Klaveness Reduserte fraktinntekter sendte Klaveness Combination Carriers' kvartalsresultat ned med 83 prosent.

For Cabu-skipene kom inntjeningen i andre kvartal inn 1.365 dollar over den høye enden av guidingen grunnet høyere sysselsatt kapasitet i kaustisk soda-frakten. Sammenlignet med første kvartal steg inntjeningen omtrent 4.000 dollar pr. dag, og ratene var – ifølge Clarksons-beregninger – 30 prosent over ratene for standard «medium range» produkttankere.

Cleanbu-fartøyene klarte en inntjening midt i rederiets guidede intervall (21.500-23.500 dollar pr. dag), med rater på linje med spotmarkedet for «long range» produkttankere.

Rederiet legger frem rapport for andre kvartal 21. august.

Tirsdag endte KCC-aksjen opp 1,4 prosent til 66,80 kroner på Oslo Børs. Den er ned rundt 10 prosent hittil i år.