Her sprenger houthiene bulkskip

En video publisert tirsdag av Ansar Allah Media Office, Houthi-opprørernes medie, viser det som skal være militante styrker som border et skip, tar med eksplosiver om bord og til slutt senker skipet.

Houthiene angrep søndag det gresk-eide bulkskipet Magic Seas som seilte under liberisk flagg, med droner, missiler, rakettdrevne granater og håndvåpen. Besetningen på 22 personer måtte forlate skipet, som var lastet med kunstgjødsel og stålbjelker på vei til Tyrkia.

I et annet angrep på nok et gresk bulkskip, Eternity C, er fire nå meldt døde, ifølge Reuters.

Tirsdag kveld publiserte Houthiene en propagandavideo som viser deres styrker rope til skipet over VHF-radio på engelsk, og komme med trusler. Videoen viser maskerte Houthi-soldater som senere går om bord i det forlatte skipet, trolig mandag etter at mannskapet hadde flyktet.

De væpnede mennene stormet skipets bro og løp over knust glass.

Deretter vises dronebilder av soldatene mens de roper Houthienes slagord: «Gud er størst! Død over Amerika! Død over Israel! Forbannelse over jødene! Seier til Islam!»

Til slutt eksploderer sprengladninger som ser ut til å være plassert gitt den simultane detoneringen, og senker det 200 meter lange skipet.

Houthiene publiserte en lignende video etter angrepet på tankskipet Sounion i august 2024.