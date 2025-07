Kvitter seg med offshorefartøy

DOF Denmark, et heleid datterselskap av DOF Group ASA, har inngått avtaler om salg av ankerhåndteringsfartøyene Skandi Tender fra 2009 og Skandi Trader fra 2008 til en ikke-navngitt internasjonal kjøper. Det fremgår av en børsmelding torsdag.

Skandi Trader-salget er betinget av kjøpers inspeksjon, men begge fartøyene er planlagt overlevert i september 2025.

De to AHTS-fartøyene har vært en del av DOFs flåte i over 15 år. Kjøpesum er ikke oppgitt.

Høyt aktivitetsnivå

Tidligere i år har DOF Group sikret en rekke kontrakter som understreker det høye aktivitetsnivået i selskapet.

I juni annonserte DOF nye prosjekter for fartøyet Skandi Inventor i Atlanterhavet, med over 100 dager bekreftet arbeid. Samme måned signerte selskapet to langsiktige AHTS-kontrakter med Petrobras i Brasil for fartøyene Skandi Logger og Skandi Achiever, med en samlet kontraktsverdi på over 275 millioner dollar.

I tillegg ble kontrakten for Skandi Cutter i Canada forlenget med tre nye år.

Allerede i februar kunngjorde DOF også subseakontrakter i Malaysia og Indonesia med en samlet verdi på rundt 30 millioner dollar.

Dette er derimot første gang i 2025 at DOF melder om salg av fartøy.

Aksjen i DOF Group har steget 9,6 prosent det siste året, og handles ved lunsjtider til 92,65 kroner.