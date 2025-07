BW LPG henter over 6 milliarder på bedre vilkår

BW LPG har hentet inn over seks milliarder kroner i ny finansiering og rapporterer samtidig et sterkt resultat fra sin handelsvirksomhet.

I en oppdatering torsdag morgen skriver selskapet at trading-divisjonen BW Product Services fikk et bruttoresultat på 15 millioner dollar i andre kvartal, hvorav 5 millioner dollar var realisert gevinst fra frakt og last. Resten stammer fra urealiserte verdier i åpne kontrakter og sikringer.

«Midt i vedvarende makroøkonomisk usikkerhet og markedsvolatilitet drevet av tollutvikling, leverte vårt Product Services-team fortsatt sterke resultater», skriver adm. direktør Kristian Sørensen.

Milliardlån på plass

BW LPG har samtidig lukket to store lånepakker. Et kombinert term- og revolverende lån på 380 millioner dollar, brukt til å finansiere kjøpet av Avance Gas-flåten og refinansiere gjeld.

Et separat lån på 215 millioner dollar for BW LPG India, knyttet til kjøp av to moderne VLGC-skip og fornyelse av flåten.

Totalt gir det BW LPG 595 millioner dollar i ny og rimeligere finansiering, tilsvarende over 6,1 milliarder kroner. Lånene ble sikret til «betydelig forbedrede marginer», ifølge selskapet.

BW LPGs kvartalsrapport slippes 26. august.