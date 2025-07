TradeWinds: Israelsk milliardær avslørt som Trøims «hemmelige investor»

Den israelske shippingmilliardæren Idan Ofer er den hittil ukjente investoren som kjøpte aksjer for 10 millioner dollar i Tor Olav Trøim-kontrollerte Himalaya Shipping i mars.

Ifølge TradeWinds var det Ofer selv som tok kontakt og uttrykte interesse for å investere i selskapet.

– Vi er glade for å få inn en sterk, ny strategisk eier, og vi tror dette over tid vil tilføre mer enn bare kapital til selskapet, skrev konsernsjef Herman Billung i meldingen i mars.



– Ofer har hatt et godt samarbeid med Trøim siden 2021, sier en kilde til TradeWinds.

Det året investerte Ofers Eastern Pacific Shipping i Golar LNG, og de to partnerne skilte ut LNG-rederiet CoolCompany.

Shipping-gigant

Ifølge Bloomberg er Ofer god for 29,5 milliarder dollar, og ligger som nummer 70 på listen over verdens rikeste.

Hans største eiendel er Quantum Pacific Shipping, som kontrollerer rundt 300 skip. I tillegg har han betydelige eierandeler i energiselskaper, majoritet i Kenon Holdings og nesten halvparten av Israel Corp.

Kjøpet var ikke et første skritt mot sammenslåing, men et grep for å «tiltrekke seg strategiske aksjonærer», ifølge Himalaya.

Aksjene ble kjøpt med en rabatt på rundt 20 prosent i forhold til netto eiendelsverdi.

Trøim er fortsatt største aksjonær i Himalaya med over 29 prosent av aksjene via Drew Holdings.