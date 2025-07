MPC Container Ships har signert kontrakter for fire containerskip med det kinesiske verftet Taizhou Sanfu Ship Engineering til levering fra andre halvår 2027, går det frem av en børsmelding fredag.

Investeringen i skipene som kan ta opptil 4.500 standard 20-fots containere (TEU) beløper seg samlet til 228 millioner dollar, og med kontraktene følger mange opsjoner på ytterligere skip.

Markedet reagerer med å sende MPC-kursen opp over 3 prosent på Oslo Børs i 10.30-tiden fredag.

Selger tre skip

3-årige charter-avtaler er inngått for hvert av de fire skipene, avtaler ventet å generere rundt 140 millioner dollar i inntekter og 100 millioner dollar i EBITDA-bidrag (driftsresultat før av- og nedskrivninger) over den faste kontraktsperioden. Avtalene er inngått med ledende global linjerederi.

De nye skipene vil være klargjort for drift med to drivstofftyper, noe som muliggjør fremtidig ombygging til ammoniakk eller metanol. MPC hevder installasjonen av ny, energieffektiv teknologi vil medføre omtrent 50 prosent lavere kostnad pr. containerplass sammenlignet med mange tilsvarende skip i drift i dag.

Samtidig med nybyggkontraktene selger tre ikke-strategiske skip med en kapasitet på 1.300 TEU for samlet 31,5 millioner dollar. Skipene er i snitt 18 år gamle, og transaksjonene indikerer en NAV på 25-26 kroner pr. aksje. Salgene vil redusere ordrereserven med rundt 10 millioner dollar.

Høyner guiding

Videre har MPC Container Ships sikret seg nye 2-årige charter-avtaler for skipene AS Serena, AS Sophia, AS Angelina og AS Penelope, med to linjerederier fra «øverste hylle.»

Flåtefornyelsen blir ifølge meldingen finansiert av en balansert miks av egenkapital og gjeld, men støttes også av to nye lånefasiliteter på 52 og 50 millioner dollar med henholdsvis KFW-IPEX og Deutsche Bank – hvorav sistnevnte følger med en utvidelsesopsjon på ytterligere 250 millioner dollar. Begge fasilitetene er sikret med moderne Eco-fartøy.

Som følge av dagens oppdatering guider MPC nå 320-335 millioner dollar i EBITDA i 2025, oppjustert fra tidligere 305-325 millioner dollar grunnet gevinster fra skipssalget.

Guidingen av 2025-inntekter på 485-500 millioner dollar opprettholdes. Tapte inntekter fra skipssalget er blitt motvirket av nye charter-avtaler inngått siden forrige oppdatering i juni.

For 2025 er kontraktsdekningen nå 100 prosent, mens den er på 88 prosent for 2026 og 34 prosent for 2027.