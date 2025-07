Ryktene om John Fredriksen dukket opp igjen i London

John Fredriksens storslåtte eiendom ligger i Londons beste strøk, sentralt i bydelen Chelsea. Han kjøpte eiendommen for 24 år siden for 40 millioner pund, tilsvarende 550 millioner kroner til dagens valutakurs.

Nå ryktes det igjen at eiendommen er til salg, og det spekuleres i at den kan bli solgt for over 3 milliarder kroner.

Boligen skal være på nær 3.000 kvadratmeter, beliggende på en 12 mål stor tomt og med en av de største hagene i London.

Ryktene har versert lenge

Som Finansavisen skrev 16. desember 2024, hadde en eiendomsmegler allerede før jul i fjor The Old Rectory på listen over eiendommer til salgs.

Men ryktene har versert lenger enn det også. For over fem år siden antydet nettavisen The Steeple Times at prisen ved et salg av Old Rectory kunne komme opp i 200 millioner pund, vel 2,8 milliarder kroner. Det var etter at det dukket opp en annonse som kunne antyde at The Old Rectory var til salgs.

Lenge før det skal også tidligere Chelsea-eier, Roman Abramovich, ha forsøkt å kjøpe eiendommen fra John Fredriksen.

Har flyttet

Fredriksen er kypriotisk statsborger, men har siden 2001 eid og hatt The Old Rectory som sin bostedsadresse.

Han kan selvsagt velge å beholde den storslåtte boligen. Nå som han har bestemt seg for å flytte til De forente arabiske emirater, kan det imidlertid være mer fristende å realisere.

I et intervju med Finansavisen 1. juni forklarte han blant annet hvordan strukturen blir fremover.

– Administrasjons- og serviceselskapet Seatankers vil fortsette å yte tjenester til gruppens selskaper fra Bermuda, Kypros, London og Oslo. Fremover kommer vi i tillegg til å levere tjenester til gruppeselskapene også fra Emiratene, sa Fredriksen.