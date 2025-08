Houthiene: Lover nye angrep

Houthi-opprørere i Jemen har, ifølge Arctic Securities, erklært at de vil angripe «alle skip som tilhører selskaper som handler med israelske havner, uavhengig av selskapets nasjonalitet og uansett hvor skipet befinner seg innenfor rekkevidden til våre væpnede styrker».

Advarselen ble, ifølge nyhetsbyrået Splash247, gitt på TV søndag. Gruppens militære talsperson uttalte at dette inngår i det de omtaler som «fjerde fase» i operasjonen rettet mot Israel.

– De væpnede styrkene i Jemen oppfordrer alle land til å legge press på fienden for å stanse aggresjonen og oppheve blokaden av Gazastripen dersom de ønsker å unngå denne eskaleringen, sa talspersonen, som kalte angrepene en religiøs, moralsk og humanitær forpliktelse.

Tidligere i juli gjenopptok houthiene angrepene mot handelsskip. To bulkskip ble senket, og fire sjøfolk mistet livet.

Les også Her sprenger houthiene bulkskip Se videoen fra houthi-styrkene som angriper, inntar og senker det greske bulkskipet.

Startet i november 2023

Opprørerne har tidligere hevdet at de kun angriper fartøyer direkte knyttet til Israel via eierskap eller havneanløp. Nå utvider de imidlertid angrepsmålene betraktelig, ifølge The Times of Israel, men det tas forbehold om at praksisen ikke alltid har samsvart med uttalelsene.

Houthienes slagord inkluderer blant annet «Død over Amerika» og «Død over Israel». Gruppen startet angrepene mot Israel og skipsfarten i november 2023, én måned etter Hamas’ angrep 7. oktober samme år, ifølge nyhetsbyrået.

Arctic Securities mener det er lite sannsynlig at transitt gjennom Suezkanalen vil bli gjenopptatt på kort sikt, men viser til at talspersonen for houthiene uttalte at angrepene vil opphøre umiddelbart dersom både offensiven mot Gaza og blokaden stanses.