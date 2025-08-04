– Han er villig til å risikere full handelskrig med India

Minst fire tankskip leverte millioner av fat russisk råolje til indiske raffinerier i helgen, til tross for økende press fra USA om å stanse kjøpene, melder Bloomberg.

USA har de siste dagene økt presset mot India, ettersom president Trump har truet med straffetiltak for å begrense handelen med Russland.

Ifølge oljetradere og rederier har verken private eller statlige indiske raffinerier foreløpig fått beskjed om å stoppe importen fra Russland, skriver nyhetsbyrået.

Tre Aframax-skip – Achilles, Elyte og Horae – losset nesten 2,2 millioner fat Urals-olje til private aktører etter en mindre forsinkelse. Skipet Mikati leverte over 720.000 fat Varandey-olje til raffinerier i Kochi og Mangalore.

I forrige uke uttalte Trump at han hadde «hørt» at India ikke lenger importerer russisk olje, ifølge Arctic Securities.

– Villig til å risikere en full handelskrig

Flere skip er ventet å losse ytterligere 2,2 millioner fat i løpet av de nærmeste timene. Reliance, som er den største kjøperen av russisk Urals, har en langsiktig avtale med Rosneft som sikrer leveranser i flere år fremover.

Fredag innførte Trump 25 prosent toll mot India og sa at landet ville få ytterligere, men uspesifiserte, avgifter dersom det fortsetter å importere russisk råolje. Indias første reaksjon har vært å stå fast, ifølge Arctic Securities.

«Vi mener Trumps frustrasjon med Putin er så dyp at han er villig til å risikere en full handelskrig med India inntil han ser nok reaksjon til å kunne hevde en seier. Med indiske raffinerier allerede under press fra EUs siste sanksjonspakke, som forbyr produktimport basert på russisk råolje, forventer vi en viss reaksjon. Raffineriene i India skal allerede være aktive i markedet for å finne alternative forsyninger – trolig årsaken til at råolje fra Midtøsten nå handles til en sjelden premie på 2–3 dollar over Brent,» skriver meglerhuset.